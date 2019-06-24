​24 июня сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева побывала в Тутаевском районе, где при участии ОНФ были выявлены факты нарушений природоохранного законодательства. Весной 2018 года около птицефабрики «Романовская» было обнаружено загрязнение реки Ковати, произошедшее из-за несанкционированного размещения куриного помета.



– Региональное отделение ОНФ вплотную работало с департаментом охраны окружающей среды и природопользования по выявленному факту правонарушений, – рассказал председатель комитета по экологическому надзору регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – По итогам надзорных мероприятий предприятие было привлечено к административной ответственности, уплатило штраф и в добровольном порядке возместило ущерб, нанесенный водному объекту, в размере двух миллионов рублей. Также были приняты меры по очистке загрязненной береговой территории. Департамент продолжил контролировать ситуацию в данном районе. И, как показали проверки, повторного загрязнения реки в этом году не произошло. Однако были выявлены места размещения куриного навоза на четырех неподготовленных земельных участках. Материалы обследования направлены в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям, управление Россельхознадзора по Ярославской области, Тутаевскую межрайонную прокуратуру для принятия соответствующих мер. Кроме того, информация о фактах загрязнения атмосферного воздуха в районе указанных населенных пунктов передана на рассмотрение в управление Роспотребнадзора по Ярославской области.



Сегодня на загрязненные поля вместе с членами Общероссийского народного фронта выехали представители регионального департамента охраны окружающей среды, органов местного самоуправления, птицефабрики.



– Любые вопросы, касающиеся комфортных и экологически безопасных условий проживания населения, требуют участия и органов власти, и предприятий, и общественности, – отметила Елена Цунаева. – В Ярославской области этот процесс запущен активно. За последнее время региональным штабом ОНФ был обозначен ряд проблемных зон, где допущены нарушения природоохранного законодательства, и каждый из проблемных вопросов находится в той или иной стадии решения. Сегодня вместе с общественностью, муниципальной и региональной властью на месте инспектируем проблемные объекты, а заодно и разрабатываем новые механизмы взаимодействия.



Было отмечено, что особенно четко выстроено взаимодействие с региональным отделением ОНФ в направлении выявления несанкционированных свалок. Успешно завершен крупный комплексный проект по ликвидации незаконно размещенных отходов металлургического производства у населенных пунктов Шолохово и Попково в Даниловском районе. Данный вопрос был на контроле у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с первого же дня, как поступило сообщение о проблеме.



На сегодня виновные привлечены к ответственности, опасные отходы вывезены, состояние воды и почвы соответствует нормам, а на земельных участках, подвергшихся негативному воздействию, проведены мероприятия по рекультивации.



Кроме того, в регионе при планировании рейдовых обследований инспекторы департамента используют сведения, размещенные на ресурсе «Интерактивная карта свалок», который создан Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка». В прошлом году выявлено более 1200 мест несанкционированного размещения отходов, ликвидировано 96 процентов из них. С начала года уже выявлено 67 мест несанкционированного размещения отходов. Ведется работа по их устранению.



До конца года запланировано порядка 100 обследований территорий муниципальных образований на предмет выявления незаконных свалок. При выборе маршрутов учитываются обращения с фото-, видеофиксацией выгрузки отходов, направленные в департамент по электронной почте doosp@yarregion.ru, и информация, поступившая на телефон горячей линии (4852) 400-230 и через аккаунты департамента в социальных сетях.



В целом с начала года региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области проведено 200 надзорных мероприятий, выявлено 172 нарушения природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 148 нарушителей, наложен штраф на сумму более 3,5 миллиона рублей.