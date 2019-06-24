​23 июня в Москве на площадке торгового представительства Республики Вьетнам состоялась встреча делегации Ярославской области с руководством и предпринимателями города Дананга. Вьетнамской стороне был презентован промышленный, экспортный и туристический потенциал Ярославской области.



– Наличие в регионе диверсифицированной индустрии, научно-исследовательской инфраструктуры, культурно-исторических ценностей позволяет нам занять важное место в российско-вьетнамском сотрудничестве по самым разным направлениям, – отметила директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – В целях интенсификации деловых контактов между Ярославской областью и Республикой Вьетнам в октябре 2019 года формируется бизнес-миссия в город Дананг с участием представителей руководства области и бизнес-сообщества. Надеемся, что она будет способствовать расширению и развитию партнерских отношений между нашими странами.



В рамках встречи состоялись переговоры ярославских предприятий пищевой отрасли с вьетнамскими компаниями – крупнейшими закупщиками импортных продуктов питания для сетей Вьетнама. Свои товары представили «Ярославский бройлер», «Атрус», Угличская птицефабрика, «Еремеевское», Гагаринские мануфактуры, «Собрание». Как отмечают представители вьетнамского бизнеса, российские продукты пользуются особым спросом и популярностью благодаря хорошему качеству. Импортеры из Вьетнама проявляют интерес к поставкам из России замороженных мясных продуктов, безалкогольных напитков, кондитерских изделий, шоколада и конфет, бакалеи.



– Мы видим несколько направлений сотрудничества с Ярославской областью, в частности, в сфере развития торговых связей, инвестиций, туризма, образования, – отметил глава делегации Ле Чун Чин, заместитель председателя городского народного комитета Дананга. – У нас есть все необходимое для реализации любых проектов в этих сферах.



Справка



2019 год является перекрестным годом Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам и годом Социалистической Республики Вьетнам в России. В мае Дмитрий Медведев и Владимир Путин провели переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Итогом переговоров стал пакет из более чем 10 соглашений в сферах строительства, энергетики, туризма, мирного атома.



Дананг – главный промышленный центр центральной провинции Вьетнама, где развита текстильная, пищевая промышленность, машиностроение, электроника, фармацевтика. Экспорт товаров превышает 1 миллиард долларов США. История отношений между Ярославлем и Данангом начиналась в 1999 году, когда вьетнамская провинция стала партнером региона. В 2010 году делегация Социалистической Республики Вьетнам принимала участие в праздновании тысячелетия Ярославля. В этом же году делегация Ярославля посетила города Ханой и Дананг. В дальнейшем обмен делегациями в рамках развития контактов между Ярославлем и Данангом получил свое продолжение.