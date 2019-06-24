​Ярославские спортсмены, воспитанники спортивной школы №11, Александр и Павел Анучины стали призерами VIII чемпионата и первенства мира по карате WUKF, которые прошли в Братиславе с 21 по 23 июня. В соревнованиях приняли участие более 2500 спортсменов из 41 страны мира. На турнире были представлены все стили карате-до. Ярославские каратисты впервые участвовали в соревнованиях в составе российской сборной и выиграли четыре награды.



– Наши спортсмены вернутся на родину с золотой, двумя серебряными и бронзовой медалями, – сообщил заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Путь на пьедестал почета для них начался с международного турнира по карате-до в Токио, затем они участвовали во всероссийских соревнованиях в Московской области, и вот, пройдя полуфинал первенства мира, они завоевали заслуженные награды.



9-летний Александр Анучин в своей возрастной категории завоевал золото в ката, серебро в кумите и бронзу в командном кумите. Павел в возрастной категории 12 – 13 лет занял второе место в ката.