​В Тутаеве началось комплексное благоустройство набережной реки Волги. Работы производятся на средства гранта, который Тутаев получил как победитель Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года. На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено 50 миллионов рублей.



– Такие федеральные программы способствуют сохранению градостроительной культуры наших малых городов, – отметил советник губернатора, главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. – Создание и формирование общественных пространств – вещь относительно новая именно на постсоветском пространстве: мы строили дома, магазины, офисы, но не занимались развитием территорий. Благоустройство набережной в Тутаеве создаст качественно новый уровень инфраструктуры для отдыха и досуга горожан и гостей города.



Сегодня ход работ проинспектировали представители региональной и местной власти вместе с сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Цунаевой. Объект благоустройства согласно правилам конкурса был определен в ходе широкого общественного обсуждения: в Тутаеве в нем приняли участие около 7 тысяч жителей.



– Здесь первоначальная концепция была изменена, в том числе в части объемов работ. Представители города нас заверили, что будут изысканы внебюджетные источники финансирования для реализации всех изначально запланированных решений проекта. В целом подход у коллег правильный, надо только усилить работу с общественностью, – сказала Елена Цунаева.



В рамках благоустройства территории набережной будут произведены асфальтирование проезжей части, мощение пешеходного прогулочного пространства шириной не менее двух метров. Также в рамках обновления пространства будут установлены новое освещение, малые архитектурные формы, обустроены зоны отдыха и многое другое.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые был проведен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 2018 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. В 2018 году от Ярославской области для участия в нем было подано семь заявок. Все они были допущены до финала, а Мышкин, Тутаев, Ростов и Переславль-Залесский вошли в число победителей и получили средства на реализацию своих проектов.