|22 – 23 июня на территории Ярославского
музея-заповедника прошел IV региональный фестиваль керамики «Живая глина». Его
программа включала знакомство гостей с традициями керамического производства и
современными формами бытования предметов из глины.
– На фестивале представлена ярославская
керамика, которая объединяет майолику, гончарную продукцию из Гаврилов-Яма и
Углича, дизайнерскую керамическую плитку на базе полихромных изразцов,
ростовскую чернолощеную керамику и другие локальные бренды, – отметила директор
департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Для нас важно иметь и
предлагать гостям максимально широкую линейку туристических сувениров,
рассказывающих о культуре, традициях, истории нашего региона.
Центральным событием фестиваля стала «Битва
керамистов». В ней приняли участие десять виртуозов гончарного дела из
Ярославской, Костромской и Московской областей, а также из Москвы и
Новосибирска. Соревнование мастеров превратилось в настоящее шоу, во время
которого зрители могли не только увидеть процесс работы умельцев, но и узнать
историю гончарного промысла, особенности керамического производства в разных
регионах, символическое значение поделок из глины и другие интересные факты.
Оценивало конкурсные работы жюри под председательством заслуженного художника
России Елены Пасхиной.
Также в рамках фестиваля состоялся показ
дизайнерских коллекций современной одежды в традициях народного костюма
«Русский код». Всего было представлено 20 авторских нарядов. В культурной
программе артисты петербургского театра «Папьемашенники» представили спектакль
«Тру! Пе! Тру!», созданный в традициях русского балаганного петрушечного
театра. Было показано четыре разных представления, объединенных главным
персонажем – Петрушкой. Клуб народного танца «Туда-сюда» провел мастер-класс
игры на окаринах и костяной флейте, свирелях и жалейках, рожках и калюках и
вовлек в традиционный русский танец всех желающих.
В этом году фестивальный формат был расширен
тематической выставкой из музейного цикла «Гончарные центры Ярославской земли».
Познакомиться с искусством чернолощеной керамики можно было на выставке из
фондов музея-заповедника.
Традиционно работала ярмарка, на которой
были представлены самые разные изделия из керамики лучших гончаров нашей
страны.
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вчера, 18:00
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