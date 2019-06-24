​22 – 23 июня на территории Ярославского



музея-заповедника прошел IV региональный фестиваль керамики «Живая глина». Его



программа включала знакомство гостей с традициями керамического производства и



современными формами бытования предметов из глины.



– На фестивале представлена ярославская



керамика, которая объединяет майолику, гончарную продукцию из Гаврилов-Яма и



Углича, дизайнерскую керамическую плитку на базе полихромных изразцов,



ростовскую чернолощеную керамику и другие локальные бренды, – отметила директор



департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Для нас важно иметь и



предлагать гостям максимально широкую линейку туристических сувениров,



рассказывающих о культуре, традициях, истории нашего региона.



Центральным событием фестиваля стала «Битва



керамистов». В ней приняли участие десять виртуозов гончарного дела из



Ярославской, Костромской и Московской областей, а также из Москвы и



Новосибирска. Соревнование мастеров превратилось в настоящее шоу, во время



которого зрители могли не только увидеть процесс работы умельцев, но и узнать



историю гончарного промысла, особенности керамического производства в разных



регионах, символическое значение поделок из глины и другие интересные факты.



Оценивало конкурсные работы жюри под председательством заслуженного художника



России Елены Пасхиной.



Также в рамках фестиваля состоялся показ



дизайнерских коллекций современной одежды в традициях народного костюма



«Русский код». Всего было представлено 20 авторских нарядов. В культурной



программе артисты петербургского театра «Папьемашенники» представили спектакль



«Тру! Пе! Тру!», созданный в традициях русского балаганного петрушечного



театра. Было показано четыре разных представления, объединенных главным



персонажем – Петрушкой. Клуб народного танца «Туда-сюда» провел мастер-класс



игры на окаринах и костяной флейте, свирелях и жалейках, рожках и калюках и



вовлек в традиционный русский танец всех желающих.



В этом году фестивальный формат был расширен



тематической выставкой из музейного цикла «Гончарные центры Ярославской земли».



Познакомиться с искусством чернолощеной керамики можно было на выставке из



фондов музея-заповедника.



Традиционно работала ярмарка, на которой



были представлены самые разные изделия из керамики лучших гончаров нашей



страны.