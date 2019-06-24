​22 – 23 июня на территории Ярославского

музея-заповедника прошел IV региональный фестиваль керамики «Живая глина». Его

программа включала знакомство гостей с традициями керамического производства и

современными формами бытования предметов из глины.

– На фестивале представлена ярославская

керамика, которая объединяет майолику, гончарную продукцию из Гаврилов-Яма и

Углича, дизайнерскую керамическую плитку на базе полихромных изразцов,

ростовскую чернолощеную керамику и другие локальные бренды, – отметила директор

департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Для нас важно иметь и

предлагать гостям максимально широкую линейку туристических сувениров,

рассказывающих о культуре, традициях, истории нашего региона.

Центральным событием фестиваля стала «Битва

керамистов». В ней приняли участие десять виртуозов гончарного дела из

Ярославской, Костромской и Московской областей, а также из Москвы и

Новосибирска. Соревнование мастеров превратилось в настоящее шоу, во время

которого зрители могли не только увидеть процесс работы умельцев, но и узнать

историю гончарного промысла, особенности керамического производства в разных

регионах, символическое значение поделок из глины и другие интересные факты.

Оценивало конкурсные работы жюри под председательством заслуженного художника

России Елены Пасхиной.

Также в рамках фестиваля состоялся показ

дизайнерских коллекций современной одежды в традициях народного костюма

«Русский код». Всего было представлено 20 авторских нарядов. В культурной

программе артисты петербургского театра «Папьемашенники» представили спектакль

«Тру! Пе! Тру!», созданный в традициях русского балаганного петрушечного

театра. Было показано четыре разных представления, объединенных главным

персонажем – Петрушкой. Клуб народного танца «Туда-сюда» провел мастер-класс

игры на окаринах и костяной флейте, свирелях и жалейках, рожках и калюках и

вовлек в традиционный русский танец всех желающих.

В этом году фестивальный формат был расширен

тематической выставкой из музейного цикла «Гончарные центры Ярославской земли».

Познакомиться с искусством чернолощеной керамики можно было на выставке из

фондов музея-заповедника.

Традиционно работала ярмарка, на которой

были представлены самые разные изделия из керамики лучших гончаров нашей

страны.

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