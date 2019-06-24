​В Правительстве региона состоялось первое заседание совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при губернаторе области. Он образован по поручению главы региона Дмитрия Миронова во исполнение указа Президента России, в соответствии с которым 2018 – 2027 годы объявлены в Российской Федерации Десятилетием детства. В состав совета вошли представители законодательных и исполнительных органов государственной власти области, местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных ведомств, общественных объединений и других организаций. Провел заседание первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян.



– Совет сможет объединить усилия власти, социально ориентированные НКО, крупные корпорации для достижения регионом целей, поставленных Президентом России, – сказал Игорь Каграманян. – Десятилетие детства – это та программа, которая объединяет все отрасли социальной сферы и нацелена на повышение благосостояния семей, строительство современной инфраструктуры, обеспечение безопасности, здоровья, образования, отдыха, культурного развития, физической подготовки юных граждан, а также на социальную защиту детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Нам предстоит поработать над созданием условий для роста рождаемости, над охраной материнства и детства, укреплением института семьи.



В числе первых на заседании совета были рассмотрены вопросы реализации в регионе нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование». Совету предстоит выявить приоритетные направления деятельности профильных структур по реализации целей нацпроектов, а также управленческие и организационные проблемы, выработать рекомендации и меры по совершенствованию механизмов.



– Региональные проекты, планы мероприятий по реализации концепции семейной политики и Десятилетия детства для нас серьезный инструмент межведомственной работы по решению многих задач, в том числе в части семейной политики, – подчеркнула начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – При реализации региональных мер поддержки семьи мы должны ориентироваться на те проблемы, которые сегодня наиболее актуальны. Это прежде всего борьба с бедностью семей с детьми и разработка мер, стимулирующих рождаемость.



Для повышения рождаемости и уровня социальной защищенности семей с детьми в Ярославской области предоставляются меры социальной поддержки. В 2018 году органами социальной защиты населения из средств областного бюджета семьям с детьми предоставлено выплат на сумму около полутора миллиардов рублей (более 110 тысяч получателей). Также для улучшения показателей рождаемости в регионе ведется планомерная работа по формированию здорового образа жизни, правильного репродуктивного поведения подростков и молодежи, мотивации молодых людей к родительству и воспитанию детей. Ее оценка была проведена в рамках заседания совета.