​Жители региона, не получающие коммунальные услуги по централизованному отоплению, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также те, кто использует печное отопление твердым топливом и пользуется только услугой электроснабжения, с 1 июля будут оплачивать вывоз мусора по льготному тарифу.



Соответствующий проект регионального закона «О льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ярославской области», разработанный региональным Правительством, принят на заседании Ярославской областной Думы 25 июня.



– Закон дает возможность применения льготного тарифа на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении более семидесяти тысяч жителей региона, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.



– Необходимые данные по этой категории получателей коммунальных услуг предоставлены в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, поэтому дополнительных обращений от граждан и сбора каких-либо справок не требуется.



Следующим этапом после принятия закона «О льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ярославской области» станет утверждение размера льготного тарифа для данных граждан департаментом ЖКХ Ярославской области. Новый тариф будет применяться при расчете оплаты коммунальных услуг с 1 июля 2019 года.