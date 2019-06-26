​Свыше 400 представителей государственных и муниципальных заказчиков региона приняли участие в семинаре-совещании на тему «Правоприменительная практика законодательства о контрактной системе контрольных и уполномоченных органов. Ключевые изменения 44-ФЗ», который прошел 25 июня в Правительстве Ярославской области.



– В ближайшее время вступает в силу большой пакет важных поправок в федеральный закон 44-ФЗ, – отметила в своем выступлении заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Вносимые изменения – это результат открытого обсуждения выдвигаемых инициатив и конструктивного диалога власти, бизнеса и общества. Они направлены на повышение эффективности закупок.



Подробно о предстоящих изменениях участникам совещания рассказали представители Ярославского УФАС России и департамента государственного заказа, которые выступили организаторами семинара. Также в мероприятии приняли участие представители территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы Ивановской и Костромской областей. Они рассказали о правоприменительной практике в своих регионах. Было отмечено, что на фоне масштабных изменений в законе для заказчика крайне важно своевременно получать информацию, которая впоследствии позволяет профессионально, безошибочно исполнять возложенные на него обязанности по осуществлению закупки.