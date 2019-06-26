​25 июня губернатор Дмитрий Миронов принял



участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2019». Это



одна из ведущих выставок вооружения и техники в стране, а также авторитетная



площадка для обсуждения вопросов развития и укрепления международного



военно-технического сотрудничества. Открыл форум министр обороны РФ генерал



армии Сергей Шойгу.



– Дорогие друзья, рад приветствовать вас на



юбилейном, пятом международном военно-техническом форуме «Армия», – сказал



Сергей Шойгу. – За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект



получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов



оборонно-промышленного комплекса. Сегодня уже свыше 1300 предприятий



представляют здесь 27 тысяч образов своей продукции. Значительно расширились



иностранные участники. За пять лет только количество официальных военных



делегаций увеличилось более чем в три раза, и сегодня у нас представлено 110



стран. Намного больше стало и национальных экспозиций.



В рамках форума прошли переговоры Дмитрия



Миронова с генеральным директором АО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым,



который также является председателем Союза машиностроителей России и куратором



ярославского регионального отделения союза. Стороны обсудили возможности



развития экспортных возможностей региона.



– Нам важно сотрудничество с компанией



«Рособоронэкспорт», поскольку мы всегда стараемся искать новые инструменты для



расширения экспортного потенциала наших предприятий, – сказал Дмитрий Миронов.



– Они выпускают высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию, которая



востребована и за рубежом. Мы заинтересованы в расширении рынков продаж, чтобы



решать задачи по росту экспортной выручки в соответствии с поручениями



Президента, и надеемся на поддержку «Рособоронэкспорта» в этом направлении.



– Ярославская область вносит весомый вклад в



функционирование Союзмаша России, – сказал Александр Михеев. –



Оборонно-промышленный комплекс региона обеспечивает работой тысячи человек,



активно участвуя в производстве российской высокотехнологичной наукоемкой



продукции для всех видов Вооруженных сил. Часть продукции ярославских



предприятий поставляется инозаказчикам по контрактам «Рособоронэкспорта». К



примеру, высоким спросом на мировом оружейном рынке пользуются катера проекта



12418 «Молния» рыбинского судостроительного завода «Вымпел» и авиадвигатели ПАО



«ОДК-Сатурн». Вместе с промышленностью мы активно работаем на мировом оружейном



рынке и потому небезосновательно рассчитываем, что в перспективе портфель



экспортных заказов оборонных предприятий Ярославской области сможет превысить 1



миллиард долларов (сейчас он составляет 700 миллионов долларов).



В рамках форума «Армия-2019» в павильонах и



на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона



Алабино и аэродрома Кубинка работает выставка техники и вооружения общей



площадью свыше двухсот пятидесяти тысяч квадратных метров. На ней представили



свою продукцию восемь предприятий Ярославской области. «ОДК-Сатурн» презентовал



морской газотурбинный двигатель М70ФРУ, ПАО «РОМЗ» – приборы ночного видения,



тепловизионные оптические приборы, Ярославский радиозавод – средства связи, КБ



«Луч» – беспилотный летательный аппарат «Корсар», четыре судостроительных



завода – модели катеров, буксиров, кораблей военного назначения.