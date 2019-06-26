​25 июня губернатор Дмитрий Миронов принял

участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2019». Это

одна из ведущих выставок вооружения и техники в стране, а также авторитетная

площадка для обсуждения вопросов развития и укрепления международного

военно-технического сотрудничества. Открыл форум министр обороны РФ генерал

армии Сергей Шойгу.

– Дорогие друзья, рад приветствовать вас на

юбилейном, пятом международном военно-техническом форуме «Армия», – сказал

Сергей Шойгу. – За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект

получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов

оборонно-промышленного комплекса. Сегодня уже свыше 1300 предприятий

представляют здесь 27 тысяч образов своей продукции. Значительно расширились

иностранные участники. За пять лет только количество официальных военных

делегаций увеличилось более чем в три раза, и сегодня у нас представлено 110

стран. Намного больше стало и национальных экспозиций.

В рамках форума прошли переговоры Дмитрия

Миронова с генеральным директором АО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым,

который также является председателем Союза машиностроителей России и куратором

ярославского регионального отделения союза. Стороны обсудили возможности

развития экспортных возможностей региона.

– Нам важно сотрудничество с компанией

«Рособоронэкспорт», поскольку мы всегда стараемся искать новые инструменты для

расширения экспортного потенциала наших предприятий, – сказал Дмитрий Миронов.

– Они выпускают высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию, которая

востребована и за рубежом. Мы заинтересованы в расширении рынков продаж, чтобы

решать задачи по росту экспортной выручки в соответствии с поручениями

Президента, и надеемся на поддержку «Рособоронэкспорта» в этом направлении.

– Ярославская область вносит весомый вклад в

функционирование Союзмаша России, – сказал Александр Михеев. –

Оборонно-промышленный комплекс региона обеспечивает работой тысячи человек,

активно участвуя в производстве российской высокотехнологичной наукоемкой

продукции для всех видов Вооруженных сил. Часть продукции ярославских

предприятий поставляется инозаказчикам по контрактам «Рособоронэкспорта». К

примеру, высоким спросом на мировом оружейном рынке пользуются катера проекта

12418 «Молния» рыбинского судостроительного завода «Вымпел» и авиадвигатели ПАО

«ОДК-Сатурн». Вместе с промышленностью мы активно работаем на мировом оружейном

рынке и потому небезосновательно рассчитываем, что в перспективе портфель

экспортных заказов оборонных предприятий Ярославской области сможет превысить 1

миллиард долларов (сейчас он составляет 700 миллионов долларов).

В рамках форума «Армия-2019» в павильонах и

на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона

Алабино и аэродрома Кубинка работает выставка техники и вооружения общей

площадью свыше двухсот пятидесяти тысяч квадратных метров. На ней представили

свою продукцию восемь предприятий Ярославской области. «ОДК-Сатурн» презентовал

морской газотурбинный двигатель М70ФРУ, ПАО «РОМЗ» – приборы ночного видения,

тепловизионные оптические приборы, Ярославский радиозавод – средства связи, КБ

«Луч» – беспилотный летательный аппарат «Корсар», четыре судостроительных

завода – модели катеров, буксиров, кораблей военного назначения.

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