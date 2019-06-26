|25 июня губернатор Дмитрий Миронов принял
участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2019». Это
одна из ведущих выставок вооружения и техники в стране, а также авторитетная
площадка для обсуждения вопросов развития и укрепления международного
военно-технического сотрудничества. Открыл форум министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу.
– Дорогие друзья, рад приветствовать вас на
юбилейном, пятом международном военно-техническом форуме «Армия», – сказал
Сергей Шойгу. – За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект
получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов
оборонно-промышленного комплекса. Сегодня уже свыше 1300 предприятий
представляют здесь 27 тысяч образов своей продукции. Значительно расширились
иностранные участники. За пять лет только количество официальных военных
делегаций увеличилось более чем в три раза, и сегодня у нас представлено 110
стран. Намного больше стало и национальных экспозиций.
В рамках форума прошли переговоры Дмитрия
Миронова с генеральным директором АО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым,
который также является председателем Союза машиностроителей России и куратором
ярославского регионального отделения союза. Стороны обсудили возможности
развития экспортных возможностей региона.
– Нам важно сотрудничество с компанией
«Рособоронэкспорт», поскольку мы всегда стараемся искать новые инструменты для
расширения экспортного потенциала наших предприятий, – сказал Дмитрий Миронов.
– Они выпускают высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию, которая
востребована и за рубежом. Мы заинтересованы в расширении рынков продаж, чтобы
решать задачи по росту экспортной выручки в соответствии с поручениями
Президента, и надеемся на поддержку «Рособоронэкспорта» в этом направлении.
– Ярославская область вносит весомый вклад в
функционирование Союзмаша России, – сказал Александр Михеев. –
Оборонно-промышленный комплекс региона обеспечивает работой тысячи человек,
активно участвуя в производстве российской высокотехнологичной наукоемкой
продукции для всех видов Вооруженных сил. Часть продукции ярославских
предприятий поставляется инозаказчикам по контрактам «Рособоронэкспорта». К
примеру, высоким спросом на мировом оружейном рынке пользуются катера проекта
12418 «Молния» рыбинского судостроительного завода «Вымпел» и авиадвигатели ПАО
«ОДК-Сатурн». Вместе с промышленностью мы активно работаем на мировом оружейном
рынке и потому небезосновательно рассчитываем, что в перспективе портфель
экспортных заказов оборонных предприятий Ярославской области сможет превысить 1
миллиард долларов (сейчас он составляет 700 миллионов долларов).
В рамках форума «Армия-2019» в павильонах и
на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона
Алабино и аэродрома Кубинка работает выставка техники и вооружения общей
площадью свыше двухсот пятидесяти тысяч квадратных метров. На ней представили
свою продукцию восемь предприятий Ярославской области. «ОДК-Сатурн» презентовал
морской газотурбинный двигатель М70ФРУ, ПАО «РОМЗ» – приборы ночного видения,
тепловизионные оптические приборы, Ярославский радиозавод – средства связи, КБ
«Луч» – беспилотный летательный аппарат «Корсар», четыре судостроительных
завода – модели катеров, буксиров, кораблей военного назначения.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 18:15
44 просмотров
2019.06.26 В 2020 году перепись населения будет проводиться с применением цифровых технологий2019.06.26 С начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано пять торфяных пожаров2019.06.26 Предварительные результаты ЕГЭ-2019 лучше, чем в прошлом году2019.06.26 В Ярославской области стартовал XVIII молодежный оборонно-спортивный форум «Патриот. Гражданин. Воин»2019.06.26 Проведено обследование нефтяного пятна в акватории Волги на границе Ярославской и Костромской областей