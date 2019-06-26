|Развитие
малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений
государственной деятельности и важным вопросом в региональной повестке. В ходе прямой
линии Президент РФ обозначил векторы развития экономики, одним из которых является
поддержка МСП.
–
Как подчеркнул глава государства, малый и средний бизнес является фокусным сегментом
развития, драйвером экономики региона и страны. Поддержка должна оказываться представителям
малого бизнеса в полном объеме и совершенствоваться, – отметил губернатор Дмитрий
Миронов. – В регионе созданы и функционируют девять организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства. В этой сфере сейчас работают 190 тысяч жителей региона. В рамках
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» на акселерацию малого и среднего предпринимательства, расширение его
доступа к финансовой поддержке, улучшение условий ведения бизнеса будет выделено
до 2024 года более 1,5 миллиарда рублей.
рамках программы поддержки МСП ярославские предприниматели встретились
с членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Инициатором стал Российский
союз молодых предпринимателей, объединяющий бизнесменов из 46 регионов, более
тысячи человек и 30 видов бизнеса. В рабочей встрече приняли участие председатели
отделений Российского союза молодых предпринимателей из 12 регионов: Москвы, Калининградской,
Орловской, Курской, Тверской областей, республик Башкортостан, Бурятия,
Дагестан, Ямало-Ненецкого АО и других, молодые депутаты из ГБУ «Центр молодежного
парламентаризма», палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального
Собрания РФ, представители Министерства экономического развития РФ. Предложение
о проведении диалоговой площадки поддержала член Совета Федерации от Ярославской
области Наталья Косихина, которая отметила важность встречи для развития общества
и экономики и необходимость конструктивной работы в регионах.
–
На встречу прибыли наши союзники из 12 регионов. Это не просто предприниматели
– это реальная оценка деятельности бизнеса с мест, и это, пожалуй, самое ценное.
Конечно, мы в союзе заинтересованы в том, чтобы диалог бизнеса с «земли» и власти
на всех уровнях был состоятельным и направленным на результат. Это одна из основных
наших задач, и мы с ней справляемся, – сказала председатель Российского союза молодых предпринимателей Елена Мильто.
На
встрече обсуждались вопросы необходимости доработки закона о социальном предпринимательстве,
пересмотра стандартов ОМС в отношении лицензирования деятельности медицинских учреждений
и центров. Также были озвучены предложения по восстановлению традиций преемственности
и профориентации в подходах к обучению и найму молодых сотрудников в производственно-промышленном
секторе. Российский союз молодых предпринимателей выразил готовность масштабировать
по регионам страны успешно реализуемые в Ярославской области проекты по ранней бизнес-профориентации
школьников, студентов, бизнес-наставничество, бизнес-волонтерство, бизнес-квесты,
чемпионат по решениям бизнес-кейсов, а также развивать проекты «Код предпринимателя»,
«Центр компетенций и аутсорсинга».
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