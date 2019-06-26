​Развитие



малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений



государственной деятельности и важным вопросом в региональной повестке. В ходе прямой



линии Президент РФ обозначил векторы развития экономики, одним из которых является



поддержка МСП.



–



Как подчеркнул глава государства, малый и средний бизнес является фокусным сегментом



развития, драйвером экономики региона и страны. Поддержка должна оказываться представителям



малого бизнеса в полном объеме и совершенствоваться, – отметил губернатор Дмитрий



Миронов. – В регионе созданы и функционируют девять организаций инфраструктуры поддержки



предпринимательства. В этой сфере сейчас работают 190 тысяч жителей региона. В рамках



нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской



инициативы» на акселерацию малого и среднего предпринимательства, расширение его



доступа к финансовой поддержке, улучшение условий ведения бизнеса будет выделено



до 2024 года более 1,5 миллиарда рублей.



рамках программы поддержки МСП ярославские предприниматели встретились



с членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Инициатором стал Российский



союз молодых предпринимателей, объединяющий бизнесменов из 46 регионов, более



тысячи человек и 30 видов бизнеса. В рабочей встрече приняли участие председатели



отделений Российского союза молодых предпринимателей из 12 регионов: Москвы, Калининградской,



Орловской, Курской, Тверской областей, республик Башкортостан, Бурятия,



Дагестан, Ямало-Ненецкого АО и других, молодые депутаты из ГБУ «Центр молодежного



парламентаризма», палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального



Собрания РФ, представители Министерства экономического развития РФ. Предложение



о проведении диалоговой площадки поддержала член Совета Федерации от Ярославской



области Наталья Косихина, которая отметила важность встречи для развития общества



и экономики и необходимость конструктивной работы в регионах.



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На встречу прибыли наши союзники из 12 регионов. Это не просто предприниматели



– это реальная оценка деятельности бизнеса с мест, и это, пожалуй, самое ценное.



Конечно, мы в союзе заинтересованы в том, чтобы диалог бизнеса с «земли» и власти



на всех уровнях был состоятельным и направленным на результат. Это одна из основных



наших задач, и мы с ней справляемся, – сказала председатель Российского союза молодых предпринимателей Елена Мильто.



На



встрече обсуждались вопросы необходимости доработки закона о социальном предпринимательстве,



пересмотра стандартов ОМС в отношении лицензирования деятельности медицинских учреждений



и центров. Также были озвучены предложения по восстановлению традиций преемственности



и профориентации в подходах к обучению и найму молодых сотрудников в производственно-промышленном



секторе. Российский союз молодых предпринимателей выразил готовность масштабировать



по регионам страны успешно реализуемые в Ярославской области проекты по ранней бизнес-профориентации



школьников, студентов, бизнес-наставничество, бизнес-волонтерство, бизнес-квесты,



чемпионат по решениям бизнес-кейсов, а также развивать проекты «Код предпринимателя»,



«Центр компетенций и аутсорсинга».