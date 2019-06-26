​Развитие

малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений

государственной деятельности и важным вопросом в региональной повестке. В ходе прямой

линии Президент РФ обозначил векторы развития экономики, одним из которых является

поддержка МСП.



Как подчеркнул глава государства, малый и средний бизнес является фокусным сегментом

развития, драйвером экономики региона и страны. Поддержка должна оказываться представителям

малого бизнеса в полном объеме и совершенствоваться, – отметил губернатор Дмитрий

Миронов. – В регионе созданы и функционируют девять организаций инфраструктуры поддержки

предпринимательства. В этой сфере сейчас работают 190 тысяч жителей региона. В рамках

нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы» на акселерацию малого и среднего предпринимательства, расширение его

доступа к финансовой поддержке, улучшение условий ведения бизнеса будет выделено

до 2024 года более 1,5 миллиарда рублей.

рамках программы поддержки МСП ярославские предприниматели встретились

с членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Инициатором стал Российский

союз молодых предпринимателей, объединяющий бизнесменов из 46 регионов, более

тысячи человек и 30 видов бизнеса. В рабочей встрече приняли участие председатели

отделений Российского союза молодых предпринимателей из 12 регионов: Москвы, Калининградской,

Орловской, Курской, Тверской областей, республик Башкортостан, Бурятия,

Дагестан, Ямало-Ненецкого АО и других, молодые депутаты из ГБУ «Центр молодежного

парламентаризма», палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального

Собрания РФ, представители Министерства экономического развития РФ. Предложение

о проведении диалоговой площадки поддержала член Совета Федерации от Ярославской

области Наталья Косихина, которая отметила важность встречи для развития общества

и экономики и необходимость конструктивной работы в регионах.



На встречу прибыли наши союзники из 12 регионов. Это не просто предприниматели

– это реальная оценка деятельности бизнеса с мест, и это, пожалуй, самое ценное.

Конечно, мы в союзе заинтересованы в том, чтобы диалог бизнеса с «земли» и власти

на всех уровнях был состоятельным и направленным на результат. Это одна из основных

наших задач, и мы с ней справляемся, – сказала председатель Российского союза молодых предпринимателей Елена Мильто.

На

встрече обсуждались вопросы необходимости доработки закона о социальном предпринимательстве,

пересмотра стандартов ОМС в отношении лицензирования деятельности медицинских учреждений

и центров. Также были озвучены предложения по восстановлению традиций преемственности

и профориентации в подходах к обучению и найму молодых сотрудников в производственно-промышленном

секторе. Российский союз молодых предпринимателей выразил готовность масштабировать

по регионам страны успешно реализуемые в Ярославской области проекты по ранней бизнес-профориентации

школьников, студентов, бизнес-наставничество, бизнес-волонтерство, бизнес-квесты,

чемпионат по решениям бизнес-кейсов, а также развивать проекты «Код предпринимателя»,

«Центр компетенций и аутсорсинга». 

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