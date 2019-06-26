|Здание Вознесенского приходского женского училища в Ярославле включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного значения.
– Этот объект является образцом городского учебного заведения с характерной для него планировкой и подлинным свидетельством развития архитектуры общественных зданий в Ярославле, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Он дает информацию об особенностях социальной культуры города начала ХХ века.
Здание было возведено для размещения Вознесенского приходского женского училища в 1906 году по проекту ярославского городского архитектора Никифорова. Повышенная градостроительная роль объекта обусловлена тем, что в связи с утратой прочих исторических построек именно его местоположение задало новую линию застройки квартала с некоторым отступом от исторической границы.
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