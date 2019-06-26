​Вопросы внедрения и применения контрольно-кассовой техники в пассажирском транспорте обсудили в Правительстве региона представители компаний-перевозчиков, УФНС России по Ярославской области, органов региональной власти и местного самоуправления. С 1 июля в связи с изменениями в федеральном законодательстве в транспорте общего пользования должна применяться контрольно-кассовая техника. Это необходимо для передачи фискальной информации, то есть сведений об оплате проезда, в налоговые органы.



Участникам процесса сообщили, что введен годовой мораторий на штрафы. Перевозчиков не будут штрафовать за отсутствие оборудования до 1 июля 2020 года. Это сделано для того, чтобы владельцы пассажирского транспорта успели оснастить автобусы контрольно-кассовой техникой.



Также в ходе совещания были обсуждены технические решения при введении автоматизированной системы оплаты проезда.



– Автоматизированная система позволит осуществлять прием безналичной и наличной оплаты проезда с выдачей фискальных чеков, отвечающих требованиям законодательства, – отметила и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – Сейчас департаментом прорабатывается вопрос перехода на новую технологию оплаты проезда в пассажирском транспорте, и мы готовы учесть при реализации проекта предложения перевозчиков.



Екатерина Галеева предложила перевозчикам принять участие в деятельности рабочей группы департамента транспорта по внедрению на территории области автоматизированной системы оплаты проезда.