|Вопросы внедрения и применения контрольно-кассовой техники в пассажирском транспорте обсудили в Правительстве региона представители компаний-перевозчиков, УФНС России по Ярославской области, органов региональной власти и местного самоуправления. С 1 июля в связи с изменениями в федеральном законодательстве в транспорте общего пользования должна применяться контрольно-кассовая техника. Это необходимо для передачи фискальной информации, то есть сведений об оплате проезда, в налоговые органы.
Участникам процесса сообщили, что введен годовой мораторий на штрафы. Перевозчиков не будут штрафовать за отсутствие оборудования до 1 июля 2020 года. Это сделано для того, чтобы владельцы пассажирского транспорта успели оснастить автобусы контрольно-кассовой техникой.
Также в ходе совещания были обсуждены технические решения при введении автоматизированной системы оплаты проезда.
– Автоматизированная система позволит осуществлять прием безналичной и наличной оплаты проезда с выдачей фискальных чеков, отвечающих требованиям законодательства, – отметила и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – Сейчас департаментом прорабатывается вопрос перехода на новую технологию оплаты проезда в пассажирском транспорте, и мы готовы учесть при реализации проекта предложения перевозчиков.
Екатерина Галеева предложила перевозчикам принять участие в деятельности рабочей группы департамента транспорта по внедрению на территории области автоматизированной системы оплаты проезда.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
12:45
18 просмотров
2019.06.26 В 2020 году перепись населения будет проводиться с применением цифровых технологий2019.06.26 С начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано пять торфяных пожаров2019.06.26 Предварительные результаты ЕГЭ-2019 лучше, чем в прошлом году2019.06.26 В Ярославской области стартовал XVIII молодежный оборонно-спортивный форум «Патриот. Гражданин. Воин»2019.06.26 Проведено обследование нефтяного пятна в акватории Волги на границе Ярославской и Костромской областей