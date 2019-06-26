​Инспекторами регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с представителями Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Рыбоохраны проведено комиссионное обследование акватории реки Волги на границе Ярославской и Костромской областей, где обнаружено нефтяное пятно. В месте загрязнения специалисты отобрали пробы воды для проведения дальнейших химико-аналитических исследований и установления размера причиненного ущерба.



– По итогам проверки, проведенной сотрудниками центра охраны окружающей среды, установлено, что данное пятно частично расположено на участке акватории, входящей в состав Левашовского заказника, – сообщил председатель комитета по экологическому надзору регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – В настоящее время уполномоченными органами принимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к данному нарушению. Одновременно прорабатывается вопрос о принятии мер по ликвидации загрязнения.



Справка



В 2018 году в рамках регионального государственного экологического надзора было выявлено 469 нарушений природоохранного законодательства. Вынесено 499 постановлений о привлечении к административной ответственности, наложено административных штрафов на сумму порядка 10 миллионов рублей.



В соответствии с КоАП РФ за нарушение требований по охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, предусмотрен административных штраф: для граждан – до 2 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч. Кроме того, если нарушения законодательства повлекли причинение вреда, принимаются меры по установлению и предъявлению к возмещению ущерба, причиненного водным объектам. Материалы рассматриваются правоохранительными органами на предмет признаков состава преступления.