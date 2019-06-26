|В палаточном городке на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» в Некрасовском районе стартовал молодежный форум «Патриот. Гражданин. Воин». В нем принимают участие более 100 волонтеров, членов поисковых отрядов и военно-патриотических клубов.
– В рамках форума и одноименной комплексной смены будет реализована насыщенная образовательная программа по патриотическому воспитанию, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Серей Панчишный. – Спортивные и творческие мероприятия позволят участникам научиться работать в команде и натренировать отдельные навыки и знания, полученные на теоретических и практических занятиях. Очень рад, что совместно с Центром патриотического воспитания нам удалось воплотить в жизнь такой масштабный и полезный для молодежи проект.
В программе форума будут организованы занятия по изучению государственной символики Российской Федерации, поискового движения России, истории и культуре народов России, топографии и ориентированию на местности. Участники смогут научиться обращаться с пневматическим и страйкбольным оружием, пользоваться средствами индивидуальной защиты. В конце смены традиционно проходит марш-бросок по тематическим этапам на основе полученных знаний.
Для обеспечения работы палаточного лагеря на ранее пустовавшей базе «Политехника» организована санитарная зона с душевыми кабинами, установлены шатры для питания, веревочный и спортивный городки, игровые площадки и скалодром. Всего за летний период в палаточном городке спортивно-оздоровительного лагеря состоится шесть профильных смен. В них примут участие около 600 человек.
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