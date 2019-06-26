​По данным на 25 июня, в Ярославской области по итогам единого государственного экзамена 73 выпускника написали 78 стобалльных работ. Этот показатель выше, чем в прошлом году: тогда в регионе на 100 баллов было выполнено 70 работ.



– Вдвое увеличилось число стобалльников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Дать ответы на все вопросы этого экзамена смогли 10 ребят. И в целом предмет сдан успешно: более 29 процентов участников ЕГЭ по информатике получили за него от 81 до 100 баллов.



В регионе также увеличилось количество выпускников, сумевших дважды дать 100 процентов правильных ответов. Кроме Нины Синявской из рыбинской школы №1, получившей наивысшие баллы по литературе и русскому языку, и Артема Роженкова из ярославской школы №4, сдавшего на 100 баллов русский язык и профильную математику, еще трое участников ЕГЭ смогли набрать максимальное количество баллов по профильной математике и информатике: Дарья Набатова из ярославской школы №58, Андрей Глызин из ярославского лицея №86 и Захар Кондратьев из рыбинской школы №30.



Для получения официальных результатов следует обращаться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на ЕГЭ.



Дополнительно с предварительными результатами ЕГЭ можно ознакомиться на специальном сервисе http://check.ege.edu.ru/, а также на портале государственных услуг.



Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля.