​С



наступлением пожароопасного периода в Ярославской области усилен мониторинг торфяных



месторождений, расположенных на территории региона. При высокой температуре воздуха



они подвержены самовозгоранию, а процесс локализации и тушения подобных пожаров



чрезвычайно сложен. В этом сезоне в регионе было ликвидировано пять торфяных возгораний



на площади 5,8 гектара.



–



Мониторинг осуществляется с помощью специального оборудования, также при необходимости



задействуется пожарно-спасательная техника, обладающая высокой проходимостью в труднодоступных



местах. Кроме того, используются камеры, установленные на вышках сотовой связи,



для оперативной проверки больших территорий, – пояснил директор регионального департамента



лесного хозяйства Николай Савельев.



Самые



крупные торфяники, расположенные на землях лесного фонда (Великий Мох на территории



ГКУ ЯО «Большесельское лесничество», торфоболото Берендеевское, Ляхово на территории



ГКУ ЯО «Переславское лесничество», бывшее торфяное месторождение



Захарово-Годеновское на территории ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» и Мокеихо-Зыбинское



– торфяник, расположенный на территории Некоузского лесничества), находятся под



особым контролем и оснащены системой видеонаблюдения. Она в режиме реального времени



передает информацию в региональную диспетчерскую службу.



июня межведомственное обследование прошли торфяники Большесельского муниципального



района. Ранее рейды с участием специалистов департамента охраны окружающей среды



и природопользования, департамента лесного хозяйства, а также сотрудников Главного



управления МЧС России по Ярославской области по обследованию торфяников проведены



в Ростовском и Некоузском районах. На очереди – Переславль-Залесский.



На



сегодняшний день в Рыбинском и Некоузском районах установлен самый высокий – пятый



класс пожарной опасности. 4-й класс определен в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском,



Даниловском, Любимском, Некрасовском, Мышкинском, Пошехонском, Ростовском, Тутаевском



и Ярославском районах и Переславле-Залесском.



Нарушение



правил пожарной безопасности в условиях особого пожароопасного режима, в том числе



разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных



горючих материалов в лесах и рядом с ними, предусматривает штраф: для граждан –



до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для юридических



лиц – до 500 тысяч рублей.



случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом на горячую линию лесной



охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112 или через мобильное



приложение «Берегите лес».