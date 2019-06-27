​Областная онкологическая больница и учебный центр ЯГМУ получили



оборудование, которое позволяет выявить самые минимальные изменения в структуре



слизистой и диагностировать предраковые изменения и начальные формы рака в пищеводе,



желудке и толстом кишечнике. Новейшую эндоскопическую систему «Exera III» ярославским врачам



передала компания «Olympus».



– Оборудование подарено в рамках наших международных связей



с Японией. Инновационная эндоскопическая система, которой пока нет на территории



России, поступает в нашу страну начиная с Ярославской области. Именно ярославские



врачи первыми смогут использовать новые технологии, – подчеркнул заместитель председателя



Правительства региона Игорь Селезнев. – Это своего рода GPS-навигатор. Эндоскоп



сам будет находить оптимальный маршрут с минимальным воздействием на организм человека,



а также выбирать самый короткий путь решения проблемы.



Оборудование позволяет быстро, безопасно и эффективно обследовать



пищеварительную систему человека. Каждый из эндоскопов оснащен функциями оптического



увеличения изображения, различными контрастными режимами, которые позволяют выделять



наиболее важные для врача участки, имеющие предраковый характер, а также начальные



стадии онкологического заболевания. Эта техника позволит поднять на новый уровень



диагностику рака пищеварительного тракта. Во время исследования изображение можно



многократно увеличивать вплоть до клеточного уровня, что дает новые возможности



для диагностики в онкологии и гастроэнтерологии.



– Ранняя диагностика – это единственный путь к успешному и



эффективному лечению онкологического пациента, – отметил заведующий эндоскопическим



отделением Ярославской клинической онкологической больницы Сергей Кашин. – В случае



раннего выявления опухоли пищеварительного тракта мы можем в нашей больнице провести



органосохраняющую операцию в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи.



В этом случае врач удаляет только маленькие участки раннего рака пищевода, желудка



или толстой кишки, что позволяет сохранить пациенту орган и обеспечить высокое качество



жизни.



В Российской Федерации рак желудка на 1-й стадии диагностируется



менее чем в 9 процентах случаев, в Ярославской области этот показатель на 8



процентов выше. Это та стадия, на которой возможно эффективно вылечить пациента



с помощью малоинвазивных органосохраняющих эндоскопических операций.



Эндоскопическая система «Olympus» «Exera III» будет использоваться



в Ярославской областной онкологической больнице, а также в учебном центре Ярославского



государственного медицинского университета для организации обучающих программ и



образовательных курсов для врачей региона и соседних областей.