​На дороге Рыбинск – Глебово подрядчик приступил к снятию старого асфальтового покрытия. 18 километров трассы будет отремонтировано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



– Эта дорога имела массу нареканий от населения, а также стала одним из лидеров списка для ремонта, сформированного в ходе онлайн-голосования на портале губернаторского проекта «Решаем вместе!» – отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Стоимость работ – более 350 миллионов рублей. Подрядная организация – ДЭП-57 – пока не видит сложностей в работе на объекте.



На объекте подрядчику предстоит довести ширину полотна до нормативных требований, уложить два слоя асфальта, расчистить полосу отвода, укрепить обочины смесью щебня и асфальтобетонной крошки, отремонтировать водопропускные трубы и съезды, обустроить посадочные площадки, тротуары, установить 10 остановочных павильонов, барьерное и перильное ограждение, дорожные знаки, нанести разметку термопластичными материалами и выполнить другие работы.



– Уже расширили порядка 2 – 3 километров полотна, работаем в полосе отвода, приступили к фрезерованию асфальта, – рассказал заместитель генерального директора ДЭП-57 Александр Майоров. – Планируем местами перекрывать участки дороги, организуем все по правилам, сделаем реверсивное движение, установим знаки и светофоры. Думаю, больших неудобств для людей ремонт не вызовет.



Справка



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется ремонт 37 объектов: это 29 дорог протяженностью 111 километров и восемь светофоров. Из них девять дорог в Ярославле (15 километров), две дороги в Тутаеве (2 километра) и 18 региональных трасс (94 километра). Стоимость работ составит 3 миллиарда рублей, из которых 1,954 миллиарда – средства федерального бюджета.