​26 июня на заседании Правительства Ярославской области, которое провел губернатор Дмитрий Миронов, были рассмотрены ход и планы работ по приведению улично-дорожной сети области в нормативное состояние.



– Вопрос ремонта и строительства автомобильных дорог в регионе волнует практически всех жителей области, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» основной упор делается на приведение в нормативное состояние дорог регионального и местного значения. И это накладывает и на подрядчиков, и на заказчика работ особую ответственность за соблюдение сроков и контроль их качества. Контроль за расходованием средств также будет особым.



На дорожные мероприятия в регионе в текущем году будет направлено 7,5 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда – это средства федерального бюджета, выделенные на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в части строительства и реконструкции дорог к сельским населенным пунктам. Более 2 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов в текущем году выделено муниципальным образованиям региона на все виды дорожной деятельности на дорогах местного значения.



Объем финансирования национального проекта на 2019 год составляет 3,3 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда направлено в местные бюджеты. За счет предоставленных средств планируется провести ремонт, реконструкцию и строительство восьми светофорных объектов и 29 дорог. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 111 километров.



– По состоянию на текущий момент по всем объектам нацпроекта завершены торги и заключены контракты, – сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Подрядчики приступили к работам на 22 дорогах. Экономия средств по национальному проекту по итогам проведенных торгов составила 80 миллионов рублей, которые направляются на повышение безопасности дорожного движения.



В регионе планируется обустроить 2,4 километра линий искусственного освещения в населенных пунктах, 37 светофорных объектов, 24 системы видеонаблюдения за ситуацией на дорогах. В 2019 году впервые будут оборудованы автоматические посты весогабаритного контроля для обеспечения сохранности дорог областной собственности. Первые три рамки установят на Юго-Западной окружной дороге, на автодороге Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям и на автодороге Тутаев – Шопша.



На ремонт улично-дорожной сети Рыбинска в текущем году будет выделено 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Поступление средств ожидается в июле-августе текущего года. Муниципальным заказчиком уже подготовлена и проверена практически вся проектно-сметная документация на эту сумму. Чтобы не упускать благоприятное время для дорожных работ, администрацией Рыбинска поданы заявки на торги на сумму 315 миллионов рублей, подкрепленные средствами местного бюджета.



На контроле у Правительства находится и содержание областных дорог: контракты заключены с компанией-подрядчиком АО «Ярдормост». Работы по ремонту и ямочному ремонту покрытия горячим асфальтобетоном планируется завершить до 30 октября 2019 года, а также продолжить работы в течение зимы уже литым асфальтом.