​26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Ярославле у культурно-просветительского центра имени Терешковой собрались сотни участников акции «#ЯНЕЗАВИСИМ». Этот челленж, организованный Ярославской областной клинической наркологической больницей, вызвал большой резонанс не только в Ярославле, но и далеко за его пределами. Страницу акции в соцсетях просмотрели более 23 тысяч человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Германии, Нидерландов, Молдовы, США, Великобритании, Турции, Германии и Чехии. Среди участников, которые сфотографировались с хэштегом «#ЯНЕЗАВИСИМ», много врачей, школьников, студентов, сотрудников правоохранительных органов, политиков, спортсменов, а также людей, которым удалось справиться с наркоманией. К акции присоединилась учащиеся университета международных отношений Грэгора Менделя из Брно, футбольная команда «Шинник», ветераны ярославского «Локомотива», Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр Илья Буров, член сборной России и Олимпийской сборной команды России по фристайлу, мастер спорта России международного класса Павел Кротов и многие другие.



- Акция организована, чтобы еще раз напомнить, объяснить: употребление наркотиков – это опасно, это страшно, это, по сути - путь к смерти, - отметил заместитель директора регионального департамента здравоохранения Сергей Давлетов. - На сегодняшний день в Ярославской области зарегистрировано более 1000 наркопотребителей, но это только те, кто попал в поле зрения официальной наркологической службы. Мы понимаем, что есть и такие, кто стараются скрывать употребление наркотических веществ, и до определенного времени мы не знаем об этой проблеме, а когда узнаем, бывает слишком поздно.



Участники праздника в поддержку здорового образа жизни увидели шоу-программу силового экстрима, показательные выступления по кудо и велотриалу, а также концерт вокальных и танцевальных коллективов города и группы поддержки футбольного клуба «Шинник». В финале программы состоялся фото-флэшмоб с хештегом «#ЯНЕЗАВИСИМ».



- Если наркомания уже сформировалась, то помочь в этом случае будет очень сложно, - сказал главный врач областной наркологической больницы Александр Волков. – С каждым годом количество лиц, которые добиваются длительной ремиссии, то есть не употребляют наркотики более года, растет: на сегодняшний день их10-12 %. Но гораздо лучше предупредить это заболевание. Мы надеемся, что подобные профилактические мероприятия, разъяснения, встречи с неординарными людьми будут интересны и привлекательны для молодых людей, и в итоге уберегут чью-то жизнь от фатальной ошибки.