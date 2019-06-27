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июня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом



наркотиков, в Ярославле у Культурно-просветительского центра имени Терешковой



собрались сотни участников акции «#ЯНЕЗАВИСИМ». Этот челлендж, организованный



Ярославской областной клинической наркологической больницей, вызвал большой



резонанс не только в Ярославле, но и далеко за его пределами.



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акции в соцсетях просмотрели более 23 тысяч человек из России, Белоруссии,



Украины, Казахстана, Германии, Нидерландов, Молдовы, США, Великобритании,



Турции, Германии и Чехии. Среди участников, которые сфотографировались с



хештегом «#ЯНЕЗАВИСИМ», много врачей, школьников, студентов, сотрудников



правоохранительных органов, политиков, спортсменов, а также людей, которым



удалось справиться с наркоманией.



акции присоединились студенты университета международных отношений имени



Грегора Менделя из Брно, футбольная команда «Шинник», ветераны ярославского



«Локомотива», заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр Илья



Буров, член сборной и олимпийской сборной России по фристайлу, мастер спорта



России международного класса Павел Кротов и многие другие.



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Акция организована, чтобы еще раз напомнить, объяснить: употребление наркотиков



– это опасно, это страшно, это, по сути, путь к смерти, – отметил заместитель



директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей



Давлетов. – На сегодняшний день в Ярославской области зарегистрированы более



1000 наркопотребителей, но это только те, кто попал в поле зрения официальной наркологической



службы. Мы понимаем, что есть и такие, кто старается скрывать употребление



наркотических веществ, и до определенного времени мы не знаем об этой проблеме,



а когда узнаем, бывает слишком поздно.



Участники



праздника в поддержку здорового образа жизни увидели шоу-программу силового



экстрима, показательные выступления по кудо и велотриалу, а также концерт



вокальных и танцевальных коллективов города и группы поддержки футбольного



клуба «Шинник». В финале программы состоялся фотофлешмоб с хештегом «#ЯНЕЗАВИСИМ».



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Если наркомания уже сформировалась, то помочь в этом случае будет очень сложно,



– сказал главный врач областной наркологической больницы Александр Волков. – С



каждым годом количество лиц, которые добиваются длительной ремиссии, то есть не



употребляют наркотики более года, растет: на сегодняшний день их 10 – 12



процентов. Но гораздо лучше предупредить это заболевание. Мы надеемся, что



подобные профилактические мероприятия, разъяснения, встречи с неординарными



людьми будут интересны и привлекательны для молодых людей и в итоге уберегут



чью-то жизнь от фатальной ошибки.