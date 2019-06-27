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июня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков, в Ярославле у Культурно-просветительского центра имени Терешковой
собрались сотни участников акции «#ЯНЕЗАВИСИМ». Этот челлендж, организованный
Ярославской областной клинической наркологической больницей, вызвал большой
резонанс не только в Ярославле, но и далеко за его пределами.
Страницу
акции в соцсетях просмотрели более 23 тысяч человек из России, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Германии, Нидерландов, Молдовы, США, Великобритании,
Турции, Германии и Чехии. Среди участников, которые сфотографировались с
хештегом «#ЯНЕЗАВИСИМ», много врачей, школьников, студентов, сотрудников
правоохранительных органов, политиков, спортсменов, а также людей, которым
удалось справиться с наркоманией.
акции присоединились студенты университета международных отношений имени
Грегора Менделя из Брно, футбольная команда «Шинник», ветераны ярославского
«Локомотива», заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр Илья
Буров, член сборной и олимпийской сборной России по фристайлу, мастер спорта
России международного класса Павел Кротов и многие другие.
–
Акция организована, чтобы еще раз напомнить, объяснить: употребление наркотиков
– это опасно, это страшно, это, по сути, путь к смерти, – отметил заместитель
директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей
Давлетов. – На сегодняшний день в Ярославской области зарегистрированы более
1000 наркопотребителей, но это только те, кто попал в поле зрения официальной наркологической
службы. Мы понимаем, что есть и такие, кто старается скрывать употребление
наркотических веществ, и до определенного времени мы не знаем об этой проблеме,
а когда узнаем, бывает слишком поздно.
Участники
праздника в поддержку здорового образа жизни увидели шоу-программу силового
экстрима, показательные выступления по кудо и велотриалу, а также концерт
вокальных и танцевальных коллективов города и группы поддержки футбольного
клуба «Шинник». В финале программы состоялся фотофлешмоб с хештегом «#ЯНЕЗАВИСИМ».
–
Если наркомания уже сформировалась, то помочь в этом случае будет очень сложно,
– сказал главный врач областной наркологической больницы Александр Волков. – С
каждым годом количество лиц, которые добиваются длительной ремиссии, то есть не
употребляют наркотики более года, растет: на сегодняшний день их 10 – 12
процентов. Но гораздо лучше предупредить это заболевание. Мы надеемся, что
подобные профилактические мероприятия, разъяснения, встречи с неординарными
людьми будут интересны и привлекательны для молодых людей и в итоге уберегут
чью-то жизнь от фатальной ошибки.
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