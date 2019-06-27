​26

июня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом

наркотиков, в Ярославле у Культурно-просветительского центра имени Терешковой

собрались сотни участников акции «#ЯНЕЗАВИСИМ». Этот челлендж, организованный

Ярославской областной клинической наркологической больницей, вызвал большой

резонанс не только в Ярославле, но и далеко за его пределами.

Страницу

акции в соцсетях просмотрели более 23 тысяч человек из России, Белоруссии,

Украины, Казахстана, Германии, Нидерландов, Молдовы, США, Великобритании,

Турции, Германии и Чехии. Среди участников, которые сфотографировались с

хештегом «#ЯНЕЗАВИСИМ», много врачей, школьников, студентов, сотрудников

правоохранительных органов, политиков, спортсменов, а также людей, которым

удалось справиться с наркоманией.

акции присоединились студенты университета международных отношений имени

Грегора Менделя из Брно, футбольная команда «Шинник», ветераны ярославского

«Локомотива», заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр Илья

Буров, член сборной и олимпийской сборной России по фристайлу, мастер спорта

России международного класса Павел Кротов и многие другие.



Акция организована, чтобы еще раз напомнить, объяснить: употребление наркотиков

– это опасно, это страшно, это, по сути, путь к смерти, – отметил заместитель

директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей

Давлетов. – На сегодняшний день в Ярославской области зарегистрированы более

1000 наркопотребителей, но это только те, кто попал в поле зрения официальной наркологической

службы. Мы понимаем, что есть и такие, кто старается скрывать употребление

наркотических веществ, и до определенного времени мы не знаем об этой проблеме,

а когда узнаем, бывает слишком поздно.

Участники

праздника в поддержку здорового образа жизни увидели шоу-программу силового

экстрима, показательные выступления по кудо и велотриалу, а также концерт

вокальных и танцевальных коллективов города и группы поддержки футбольного

клуба «Шинник». В финале программы состоялся фотофлешмоб с хештегом «#ЯНЕЗАВИСИМ».



Если наркомания уже сформировалась, то помочь в этом случае будет очень сложно,

– сказал главный врач областной наркологической больницы Александр Волков. – С

каждым годом количество лиц, которые добиваются длительной ремиссии, то есть не

употребляют наркотики более года, растет: на сегодняшний день их 10 – 12

процентов. Но гораздо лучше предупредить это заболевание. Мы надеемся, что

подобные профилактические мероприятия, разъяснения, встречи с неординарными

людьми будут интересны и привлекательны для молодых людей и в итоге уберегут

чью-то жизнь от фатальной ошибки.

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