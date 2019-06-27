​В охотничьих угодьях Ярославского региона сезон охоты на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами и спаниелями будет открыт с 10 июля по 15 ноября.



Охотой на болотно-луговую и полевую дичь без огнестрельного оружия (натаской собак) можно будет заниматься с 10 июля, на водоплавающую дичь – с 1 августа. С 25 июля по 15 ноября будет разрешено применение охотничьего оружия на дупеля, бекаса и перепела. Начиная с 5 августа и до 15 ноября будет разрешена охота на боровую дичь. С третьей субботы августа по 15 ноября откроется охота на водоплавающую дичь. У охотников должны быть действительны охотничий билет, разрешения на хранение и ношение оружия, а также на добычу охотничьих ресурсов с указанием вида дичи. В закрепленных охотугодьях необходима путевка.



– В период сезона охоты сотрудники госохотнадзора совместно с сотрудниками полиции и охотинспекторами будут осуществлять усиленное патрулирование угодий области, – отметил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Евгений Рощин. – Самое распространенное из выявляемых нарушений – это охота без разрешения на добычу.



Прием заявлений на добычу в общедоступных угодьях Ярославской области начинается за две недели до дня начала срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов и завершается за один день до окончания такого срока.



Справка



В 2018 году специалистами департамента проведено более 4 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено порядка 490 нарушений в сфере природоохранного законодательства, 87 из которых – уголовно наказуемые. Наложено административных штрафов на сумму более 500 тысяч рублей. Лишены права охоты 10 человек.



За нарушение правил охотникам грозит штраф от 500 до 4000 рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Незаконно добытые охотничьи животные, а также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих животных подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



При осуществлении охоты на территории Ярославской области в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения также необходимо соблюдать ограничения и запреты, установленные положениями об ООПТ: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/default.aspx.



На данный момент в Ярославском регионе выдано более 34500 охотничьих билетов. Чтобы оформить билет, необходимо обратиться с заявлением в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования, а затем забрать документ лично. Необходимые справки можно получить по телефону 78-61-65.



Также охотничий билет можно получить через портал госуслуг. В этом году такой возможностью уже воспользовались 128 человек, в прошлом за аналогичный период времени – 76.