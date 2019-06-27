​Школьники области приняли участие в военно-тактической игре «Тропа спецназа», которая стала итоговым мероприятием областного профильного палаточного лагеря отрядов правоохранительной направленности.



– Лагерь – наш совместный проект с УМВД России по Ярославской области. В этот раз в нем участвуют 160 воспитанников отрядов «Юный друг полиции» и профильных классов из 11 муниципальных районов области, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Ребята учатся работать в команде, получают опыт проживания в полевых условиях, приобретают навыки безопасного поведения в природной среде.



Профильный палаточный лагерь располагается в Борисоглебском районе, на берегу реки Устье. Полицейские совместно с педагогами Ярославского центра детско-юношеского туризма и экскурсий проводят занятия по ориентированию, физической подготовке, сборке и разборке АКМ, стрельбе из пневматической винтовки, разведению костра. Также в программе лагеря – сплав на рафтах, занятия рукопашным боем с инструкторами спецподразделений, медицинская подготовка, прохождение полосы препятствий.



Победителями итогового соревнования – военно-тактической игры «Тропа спецназа» – стала команда Ломовской школы Рыбинского района. Второе место у команды Чебаковской школы Тутаевского района. Бронзу завоевали ребята из гаврилов-ямской школы №6.



Справка



В детских объединениях правоохранительной направленности в регионе состоят более 2,5 тысячи школьников. Лагерь «Служить Отечеству – честь имею!» проводится в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии».