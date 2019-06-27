|В Ярославской области состоялся межрегиональный семинар-совещание органов государственного технического надзора. В мероприятии приняли участие специалисты, контролирующие состояние самоходных машин, из Московской, Самарской, Мурманской, Архангельской, Костромской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, представители АО «Русская механика» и ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», а также АО «Электронный паспорт» из города Москвы. В числе прочих на совещании был рассмотрен вопрос внедрения на территории России транспортных электронных паспортов.
– Принято решение о реализации пилотного проекта по внедрению электронных паспортов самоходных машин на территории Ярославской и Московской областей, – рассказал начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов. – Идея тестирования системы на территории области была активно поддержана производителями, которые выразили готовность в кратчайшие сроки подключиться к данному проекту.
Электронный паспорт станет единым документом, в котором будет отображена вся информация о машине, ее история, информация о собственниках, дополнительные сведения. В июле планируется провести обучающий семинар по работе в системе электронных паспортов для производителей машин, которых контролируют органы гостехнадзора.
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