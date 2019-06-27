​Ярославской областной Думой приняты изменения в закон Ярославской области «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». Изменения касаются получения земли дольщиками, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков.



– Теперь, в случае если строительство многоквартирного дома завершено за счет собственных средств дольщиков путем создания жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, за этой категорией граждан сохраняется право на бесплатное предоставление в собственность земли, несмотря на исключение из реестра пострадавших граждан, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.



Всего в регионе с 2011 года обманутым дольщикам для индивидуального жилищного строительства бесплатно предоставлено в собственность 375 земельных участков. В 2018 году – 63 участка. По состоянию на начало июня на учете по бесплатному предоставлению земельных участков состоят 79 пострадавших участников долевого строительства, из них 15 – в региональном департаменте имущественных и земельных отношений.



Подробную информацию льготные категории граждан могут найти на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области:http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.