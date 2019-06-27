​В Ярославской области с 7 по 13 июля пройдет XIV международный кинофестиваль «В кругу семьи». Торжественная церемония открытия состоится накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, в ярославском Концертно-зрелищном центре. По красной дорожке кинофестиваля пройдут звезды отечественного и зарубежного театра и кино: режиссеры и актеры, а также общественные и государственные деятели, представители духовенства. В дни фестиваля будут показаны конкурсные фильмы из 23 стран мира: США, Индии, Нидерландов, Ирана, Ирландии, Израиля, Италии, Швейцарии и других. Зрители увидят лучшие мировые новинки самых разных жанров: приключения, комедии, мелодрамы, объединенные темами семьи, воспитания детей, отношений между поколениями.



– Мы гордимся, что Ярославской области уже в третий раз доверено провести это масштабное и значимое культурное событие страны, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Убеждена, что фестиваль, как и в предыдущие годы, вызовет большой интерес у жителей и получит широкий резонанс. Семейное кино помогает формировать общую систему ценностей для всех поколений.



Конкурсные кинопоказы пройдут с 8 по 11 июля в кинотеатре «Киномакс» ТЦ «Аура». В жюри приглашены выдающиеся деятели российского и зарубежного киноискусства.



В рамках деловой программы кинофестиваля впервые состоится Всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, на который приедут более 500 делегатов из 75 регионов России. Также пройдут научно-практическая конференция «Семья и культура в цифровой реальности», бесплатные лекции, мастер-классы и тренинги ведущих отечественных ученых и психологов, предназначенные как для специалистов, так для простых горожан – родителей, многодетных семей, молодежи и старшего поколения.



Кроме Ярославля программы кинопоказов и творческих встреч с кинозвездами запланированы также в Гаврилов-Ямском, Некрасовском, Пошехонском районах, городах Данилове, Мышкине, Угличе и трех загородных оздоровительных летних лагерях области. Вход на все сеансы – бесплатный.



Справка



XIV международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в городе Ярославле проводится при поддержке госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области, департамента культуры ЯО и мэрии Ярославля. По решению организатора проекта – общенациональной программы «В кругу семьи», которая отметит в этом году 15-летие, Ярославская область третий год подряд становится местом проведения ежегодного фестиваля детских и семейных фильмов.