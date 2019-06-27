​27 июня, в День молодежи, в Ярославле состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников отрасли молодежной политики региона. В мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Миронов.



– Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед органами власти задачу способствовать развитию молодежной инициативы, создавать условия для раскрытия ваших талантов в самых разных сферах, – обратился к участникам мероприятия Дмитрий Миронов. – Именно для этого и была создана рабочая группа Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика». И на мне как на ее руководителе лежит большая ответственность и перед Президентом, и перед вами за решение тех проблем, которые вас беспокоят, о которых вы говорите.



Глава региона рассказал, что в рамках работы группы рассматриваются вопросы законодательного обеспечения и инфраструктуры молодежной политики, функционирования системы социальных лифтов и многие другие актуальные вопросы. И отметил, что молодежные активисты очень активно включились в общую работу.



– Вы понимаете, в каком направлении нам надо двигаться, чтобы наладить четкое взаимодействие между органами власти и молодежью, – добавил он. – Уверен: у нас растет очень хорошее молодое поколение – образованное, грамотное, креативное, чувствующее свою ответственность за будущее страны. Это особенно хорошо показал прошедший Год волонтера. Ярославцы активно участвовали в поисковом движении, оказании помощи людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, воспитанникам детских домов. Я благодарю всех, кто внес свой вклад в это движение. Поздравляю вас с Днем молодежи и рассчитываю на продолжение вашего участия в реализации намеченных планов и программ.



В ходе торжественной церемонии три человека получили почетные грамоты губернатора, семеро были отмечены благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи. А руководитель регионального центра развития добровольчества ГАУ ЯО «Дворец молодежи» Елена Матюшина награждена благодарностью председателя организационного комитета по проведению в РФ Года добровольца, первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко за развитие добровольчества.



Главе региона юные участники сборной Ярославской юниор-лиги КВН от лица молодежного актива вручили творческую награду «Легенда-76» за всестороннюю поддержку проектов в сфере молодежной политики.



Празднование Дня молодежи сегодня продолжится в КСК «Вознесенский», где будут подведены итоги главной молодежной премии региона – «Молодежь-76».