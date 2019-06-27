​27 июня ход ремонтных работ на дороге Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль проверила комиссия, в состав которой вошли представители регионального департамента дорожного хозяйства и Ярославской областной Думы. В настоящее время на объекте ведется укладка асфальта. Ремонт, выполняемый в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовал в начале июня.



– Темп работ у подрядчика хороший, думаю, что в июле ремонт будет завершен, – сказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – В целом по нацпроекту динамика набирает обороты, на сегодняшний день практически на всех объектах идут работы, которые мы контролируем вместе с общественниками в ежедневном режиме.



На участке протяженностью 14 километров работает компания «ДЭП-57». Сумма заключенного с ней контракта составляет 213 миллионов рублей. В его рамках кроме замены дорожного полотна должны быть укреплены обочины, установлены пластиковые сигнальные столбики и дорожные знаки, сделан монтаж барьерного ограждения, нанесена горизонтальная дорожная разметка пластичными материалами.



– Впечатление от объекта неплохое, – отметил председатель комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной Думы Николай Бирук. – Мы выявили ряд недостатков, которые в ближайшее время должны быть устранены подрядной организацией. Наша комиссия планирует в дальнейшем выезжать и на другие объекты нацпроекта. Мы заинтересованы, чтобы нареканий не было, а были только благодарности от людей.



Справка



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется ремонт 37 объектов: это 29 дорог протяженностью 111 километров и восемь светофоров. Стоимость работ составит 3,3 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда – средства федерального бюджета.