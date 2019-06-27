​26 июня на судостроительном заводе «Вымпел», который входит в группу компаний «Калашников», состоялся спуск на воду гидрографического судна проекта 19910. Оно стало самым большим из построенных на предприятии. Его спусковой вес составляет 1200 тонн, осадка – 2,9 метра.



– Судно получило имя знаменитого советского гидрографа, контр-адмирала Николая Скосырева, внесшего значительный вклад в развитие отечественной гидрографической службы, – сказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Оно обладает весьма широким диапазоном возможностей для выполнения задач Минобороны России, и мы уверены, что успешно послужит интересам Северного флота России.​



Судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ и будет осуществлять площадную съемку рельефа дна, постановку плавучих предостерегательных знаков, перевозку персонала и различных грузов для обеспечения работы береговых средств навигационного оборудования.



В завершение торжественной церемонии спуска, которая состоялась накануне Дня кораблестроителя, 29 сотрудников «Вымпела» получили награды: почетные грамоты Министерства промышленности и торговли, департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, Ярославской областной Думы, администрации Рыбинска, муниципального совета, АО «ССЗ «Вымпел».



Справка



Судостроительный завод «Вымпел» является одним из ведущих российских предприятий отрасли, специализирующихся на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов военного и гражданского назначения.



Имея разностороннюю производственную базу и высококвалифицированный персонал, в настоящее время «Вымпел» серийно производит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда. Производственные мощности цеха-эллинга позволяют создавать корабли военного и гражданского назначения длиной до 85 метров и спусковым весом до 2500 тонн.