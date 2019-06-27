​Сегодня в рамках международной конференции «Высокие



технологии в эндоскопии пищеварительной системы» начал работу XXI



российско-японский симпозиум, на котором лидеры японской медицины и ведущие



российские эксперты обменялись передовым опытом и новыми технологиями



диагностики и лечения пищеварительной системы.



– Этот симпозиум



посвящен новейшим достижениям эндоскопии, которая уже многие годы является прорывным



направлением развития медицины. Я хочу выразить глубокую признательность нашим



японским коллегам и уверен, что наши специалисты сделают все, чтобы это



сотрудничество стало основой стратегии развития эндоскопии в России, –



подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь



Селезнев. – Правительство всегда поддерживало и поддерживает развитие



здравоохранения в регионе и способствует внедрению высоких технологий в



отрасли.



За 15 лет успешного партнерства с Японией в Ярославской



области эффективно реализованы проекты, которые вошли в клиническую практику



наших врачей, внедрены новые технологии работы.



– Самым большим



достижением за эти годы я считаю то, что сотрудничество между Российским



эндоскопическим обществом и Японским обществом гастроэнтерологической



эндоскопии стало очень тесным, и, я думаю, в дальнейшем наши отношения будут



только развиваться, – отметил президент Японского общества



гастроэнтерологической эндоскопии профессор Хисао Таджири. – Долгое время



симпозиум проводился только в двух городах – в Москве и Санкт-Петербурге. Для



японских врачей, впервые приехавших в Ярославль, это новый и интересный опыт.



Конференция посвящена стандартам и новым технологиям



эндоскопической диагностики и лечения заболеваний пищеварительной системы и



традиционно представляет собой сочетание лекций, мастер-классов, живых



демонстраций эндоскопических операций и тренингов, направленных на



совершенствование практических навыков.



– Ярославль



постепенно становится столицей отечественной эндоскопии, поэтому конференция и



проводится здесь. Особенно это важно сейчас, когда реализуется национальная



онкологическая программа. И мы активно заявляем, что ярославская



эндоскопическая школа способна не только реализовать задачи в регионе, но и



может выйти на межрегиональный уровень в части эндоскопии и раннего выявления



рака пищеварительной системы, – сказал член Совета Федерации Федерального



Собрания РФ Игорь Каграманян. – В этом году наша задача – создать не только



отделение эндоскопии и центр третьего уровня в областной онкологической



больнице, но и сквозную систему раннего выявления и своевременного направления



на лечение пациентов, больных раком. Для этого планируется организовать еще



четыре пункта неотложной онкологической помощи, где будут работать эндоскопические



установки.



Участникам конференции презентуют новейшие



эндоскопические системы, состоятся образовательные сессии для гастроэнтерологов



и эндоскопистов в новом формате «откровенных разговоров», а также сессия для



медицинских сестер совместно с экспертами Европейского общества эндоскопических



сестер.



В рамках конференции впервые состоится спортивное



мероприятие под эгидой Российского эндоскопического общества – забег «Вместе



против колоректального рака!».