|Уникальный роботизированный костюм «ЭкзоАтлет» проходит апробацию
в отделении патологии речи и нейрореабилитации филиала областной детской клинической
больницы. Экзоскелет предназначен для обучения или облегчения ходьбы больным с тяжелыми
неврологическими заболеваниями: параплегией периферического или центрального генеза,
ДЦП и другими.
В первом этапе работы над «ЭкзоАтлетом» – разработке медико-технических
требований – участвовало отделение патологии речи и нейрореабилитации совместно
с Московским научно-практическим центром детской психоневрологии, Научно-исследовательским
институтом неотложной детской хирургии и травматологии и Санкт-Петербургским НИИ
фтизиопульмонологии Минздрава России. Сейчас проходит второй этап – тестирование
экзоскелета у подростков с ДЦП.
«ЭкзоАтлет» – отечественная разработка, работа над которой
началась в рамках проекта «Национально-технологическая инициатива». Раньше подобные
аппараты, помогающие адаптироваться людям с тяжелыми заболеваниями или перенесшим
серьезные травмы, производились только за границей. Ход испытаний оценил член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян.
– Вместе с главным врачом мы посмотрели отделение реабилитации,
в котором, к сожалению, не хватает места. После ремонта неврологического корпуса
должно освободиться помещение почти в 100 квадратных метров, и его можно будет присоединить
к детскому отделению. Это позволит создать хороший современный зал для занятий лечебной
физкультурой, массажа и проведения других методик. Благодаря дополнительным площадям
мы сможем существенно увеличить количество детей, прошедших курс реабилитации, и
повысить качество и комфортность этого процесса, – подчеркнул Игорь Каграманян.
После проведения тестирования экзоскелета врачи оценят его
эффективность. При положительных результатах испытаний аппарата попечительский совет
«Десятилетие детства» будет решать вопрос о приобретении роботизированного костюма
для областной детской клинической больницы.
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вчера, 16:45
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