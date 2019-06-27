​Уникальный роботизированный костюм «ЭкзоАтлет» проходит апробацию

в отделении патологии речи и нейрореабилитации филиала областной детской клинической

больницы. Экзоскелет предназначен для обучения или облегчения ходьбы больным с тяжелыми

неврологическими заболеваниями: параплегией периферического или центрального генеза,

ДЦП и другими.

В первом этапе работы над «ЭкзоАтлетом» – разработке медико-технических

требований – участвовало отделение патологии речи и нейрореабилитации совместно

с Московским научно-практическим центром детской психоневрологии, Научно-исследовательским

институтом неотложной детской хирургии и травматологии и Санкт-Петербургским НИИ

фтизиопульмонологии Минздрава России. Сейчас проходит второй этап – тестирование

экзоскелета у подростков с ДЦП.

«ЭкзоАтлет» – отечественная разработка, работа над которой

началась в рамках проекта «Национально-технологическая инициатива». Раньше подобные

аппараты, помогающие адаптироваться людям с тяжелыми заболеваниями или перенесшим

серьезные травмы, производились только за границей. Ход испытаний оценил член Совета

Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян.

– Вместе с главным врачом мы посмотрели отделение реабилитации,

в котором, к сожалению, не хватает места. После ремонта неврологического корпуса

должно освободиться помещение почти в 100 квадратных метров, и его можно будет присоединить

к детскому отделению. Это позволит создать хороший современный зал для занятий лечебной

физкультурой, массажа и проведения других методик. Благодаря дополнительным площадям

мы сможем существенно увеличить количество детей, прошедших курс реабилитации, и

повысить качество и комфортность этого процесса, – подчеркнул Игорь Каграманян.

После проведения тестирования экзоскелета врачи оценят его

эффективность. При положительных результатах испытаний аппарата попечительский совет

«Десятилетие детства» будет решать вопрос о приобретении роботизированного костюма

для областной детской клинической больницы.

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