​Уникальный роботизированный костюм «ЭкзоАтлет» проходит апробацию



в отделении патологии речи и нейрореабилитации филиала областной детской клинической



больницы. Экзоскелет предназначен для обучения или облегчения ходьбы больным с тяжелыми



неврологическими заболеваниями: параплегией периферического или центрального генеза,



ДЦП и другими.



В первом этапе работы над «ЭкзоАтлетом» – разработке медико-технических



требований – участвовало отделение патологии речи и нейрореабилитации совместно



с Московским научно-практическим центром детской психоневрологии, Научно-исследовательским



институтом неотложной детской хирургии и травматологии и Санкт-Петербургским НИИ



фтизиопульмонологии Минздрава России. Сейчас проходит второй этап – тестирование



экзоскелета у подростков с ДЦП.



«ЭкзоАтлет» – отечественная разработка, работа над которой



началась в рамках проекта «Национально-технологическая инициатива». Раньше подобные



аппараты, помогающие адаптироваться людям с тяжелыми заболеваниями или перенесшим



серьезные травмы, производились только за границей. Ход испытаний оценил член Совета



Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян.



– Вместе с главным врачом мы посмотрели отделение реабилитации,



в котором, к сожалению, не хватает места. После ремонта неврологического корпуса



должно освободиться помещение почти в 100 квадратных метров, и его можно будет присоединить



к детскому отделению. Это позволит создать хороший современный зал для занятий лечебной



физкультурой, массажа и проведения других методик. Благодаря дополнительным площадям



мы сможем существенно увеличить количество детей, прошедших курс реабилитации, и



повысить качество и комфортность этого процесса, – подчеркнул Игорь Каграманян.



После проведения тестирования экзоскелета врачи оценят его



эффективность. При положительных результатах испытаний аппарата попечительский совет



«Десятилетие детства» будет решать вопрос о приобретении роботизированного костюма



для областной детской клинической больницы.