​В матчах финального тура «Кожаный мяч», который прошел в Ярославле на стадионе «Шинник», встретились сильнейшие футбольные команды юношей из Ярославля, Углича, Переславля, Рыбинска, Гаврилов-Яма и Некрасовского муниципального района. Отборочные матчи турнира 55-го сезона стартовали еще в апреле. В них приняли участие 122 команды юных футболистов со всего региона. В финал соревнований во всех трех возрастных группах вышли команды Ярославля и Углича, победителями трижды стали ярославцы.



– «Кожаный мяч» является самым массовым детским соревнованием по футболу в нашей стране, – отметил заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – С инициативой о проведении этого турнира впервые выступил Лев Яшин. В этом году мы празднуем 90-летие легендарного советского вратаря и 55-летие клуба «Кожаный мяч». Стоит отметить, что многие великие игроки начинали свою карьеру именно с этих соревнований и достигали больших профессиональных высот.



Лучшие юные футболисты отправятся на объединенный финал всероссийских соревнований по детскому и юношескому футболу «Кожаный мяч», который пройдет с 6 по 15 сентября в Волгограде – для команд старшей возрастной группы, с 17 по 25 августа в Смоленске – для команд средней возрастной группы и с 3 по 11 августа в Иванове – для младшей возрастной группы.