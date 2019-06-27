|В Правительстве области состоялось совещание по вопросу изменений, касающихся установления начальной (максимальной) цены контракта планируемой закупки. С 22 июня все заявки на размещение закупки, поступающие в департамент государственного заказа, проходят проверку на соответствие осуществленного заказчиком обоснования начальной (максимальной) цены контракта требованиям постановления №295-п. В случае нарушения его положений заявка возвращается заказчику для устранения допущенных несоответствий. Общий срок проверки составляет не более 10 рабочих дней.
– Установление единообразного подхода, соответствующего требованиям действующего законодательства о контрактной системе, к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта позволит укрепить позиции региона в рейтинге эффективности закупочной деятельности субъектов Российской Федерации, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Также это эффективный инструмент в предупреждении и предотвращении нарушений законодательства и коррупционных проявлений.
Ожидаемый эффект от деятельности, связанной с проверкой начальной (максимальной) цены контракта, в части экономии бюджетных средств составит около 100 миллионов рублей в год.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:30
49 просмотров
2019.06.27 В Правительстве области обсудили реализацию областной целевой программы «Противодействие коррупции» на 2018 – 2020 годы2019.06.27 В Ярославской области стартовал новый туристический маршрут «Сады и парки Ярославской земли»2019.06.27 Ярославцы одержали тройную победу в финале регионального футбольного турнира «Кожаный мяч»2019.06.27 Областная детская больница тестирует уникальный аппарат – экзоскелет2019.06.27 В Ярославле открылась международная конференция «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы»