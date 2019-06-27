​В Правительстве области состоялось совещание по вопросу изменений, касающихся установления начальной (максимальной) цены контракта планируемой закупки. С 22 июня все заявки на размещение закупки, поступающие в департамент государственного заказа, проходят проверку на соответствие осуществленного заказчиком обоснования начальной (максимальной) цены контракта требованиям постановления №295-п. В случае нарушения его положений заявка возвращается заказчику для устранения допущенных несоответствий. Общий срок проверки составляет не более 10 рабочих дней.



– Установление единообразного подхода, соответствующего требованиям действующего законодательства о контрактной системе, к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта позволит укрепить позиции региона в рейтинге эффективности закупочной деятельности субъектов Российской Федерации, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Также это эффективный инструмент в предупреждении и предотвращении нарушений законодательства и коррупционных проявлений.



Ожидаемый эффект от деятельности, связанной с проверкой начальной (максимальной) цены контракта, в части экономии бюджетных средств составит около 100 миллионов рублей в год.