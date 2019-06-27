|Новый
маршрут «Сады и парки Ярославской земли», появившийся в туристической программе
региона, представляет собой совместный проект музея-заповедника «Ростовский кремль»,
Ярославского художественного музея и музея-заповедника «Карабиха». В рамках проекта
предоставляется возможность познакомиться с историей и культурой садово-паркового
искусства Ярославской области за последние три века.
–
Данный маршрут – пример качественно исполненного туристического продукта. Здесь
есть и продуманная, комфортная логистика, и уникальные объекты, и интерактив. Гости
погружаются в историческое наследие региона необычным способом, через изучение садовой
и парковой культуры наших предков, – сообщила директор департамента туризма Ярославской
области Юлия Рыбакова. – Каждый из объектов, входящих в маршрут, сам по себе уникален
и интересен, а в комплексе это удивительный рассказ о важном компоненте материальной
культуры прошлого.
Ростовском кремле гостям предложат посещение Митрополичьего сада, устроенного при
митрополите Ионе. Сегодня это единственный в России полностью реконструированный
средневековый сад. В экскурсию входят просмотр фильма «Митрополичий сад» в музейном
кинотеатре и мастер-класс «Мой гербарий».
усадьбе Н.А. Некрасова «Карабиха» посещение включает экскурсию по верхнему и нижнему
паркам, где можно увидеть одно из самых старых деревьев в Ярославской области. 238-летняя
липа – единственная в регионе со статусом всероссийского значения «Дерево – памятник
живой природы».
Ярославский
художественный музей предлагает прогулку по Губернаторскому парку, имеющему 200-летнюю
историю. В ее рамках предполагается экскурсия по молодому саду экзотических растений,
среди которых есть маньчжурский орех, абрикос и японская сакура.
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вчера, 17:45
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