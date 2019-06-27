​Новый

маршрут «Сады и парки Ярославской земли», появившийся в туристической программе

региона, представляет собой совместный проект музея-заповедника «Ростовский кремль»,

Ярославского художественного музея и музея-заповедника «Карабиха». В рамках проекта

предоставляется возможность познакомиться с историей и культурой садово-паркового

искусства Ярославской области за последние три века.



Данный маршрут – пример качественно исполненного туристического продукта. Здесь

есть и продуманная, комфортная логистика, и уникальные объекты, и интерактив. Гости

погружаются в историческое наследие региона необычным способом, через изучение садовой

и парковой культуры наших предков, – сообщила директор департамента туризма Ярославской

области Юлия Рыбакова. – Каждый из объектов, входящих в маршрут, сам по себе уникален

и интересен, а в комплексе это удивительный рассказ о важном компоненте материальной

культуры прошлого.

Ростовском кремле гостям предложат посещение Митрополичьего сада, устроенного при

митрополите Ионе. Сегодня это единственный в России полностью реконструированный

средневековый сад. В экскурсию входят просмотр фильма «Митрополичий сад» в музейном

кинотеатре и мастер-класс «Мой гербарий».

усадьбе Н.А. Некрасова «Карабиха» посещение включает экскурсию по верхнему и нижнему

паркам, где можно увидеть одно из самых старых деревьев в Ярославской области. 238-летняя

липа – единственная в регионе со статусом всероссийского значения «Дерево – памятник

живой природы».

Ярославский

художественный музей предлагает прогулку по Губернаторскому парку, имеющему 200-летнюю

историю. В ее рамках предполагается экскурсия по молодому саду экзотических растений,

среди которых есть маньчжурский орех, абрикос и японская сакура.

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