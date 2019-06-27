​Новый



маршрут «Сады и парки Ярославской земли», появившийся в туристической программе



региона, представляет собой совместный проект музея-заповедника «Ростовский кремль»,



Ярославского художественного музея и музея-заповедника «Карабиха». В рамках проекта



предоставляется возможность познакомиться с историей и культурой садово-паркового



искусства Ярославской области за последние три века.



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Данный маршрут – пример качественно исполненного туристического продукта. Здесь



есть и продуманная, комфортная логистика, и уникальные объекты, и интерактив. Гости



погружаются в историческое наследие региона необычным способом, через изучение садовой



и парковой культуры наших предков, – сообщила директор департамента туризма Ярославской



области Юлия Рыбакова. – Каждый из объектов, входящих в маршрут, сам по себе уникален



и интересен, а в комплексе это удивительный рассказ о важном компоненте материальной



культуры прошлого.



Ростовском кремле гостям предложат посещение Митрополичьего сада, устроенного при



митрополите Ионе. Сегодня это единственный в России полностью реконструированный



средневековый сад. В экскурсию входят просмотр фильма «Митрополичий сад» в музейном



кинотеатре и мастер-класс «Мой гербарий».



усадьбе Н.А. Некрасова «Карабиха» посещение включает экскурсию по верхнему и нижнему



паркам, где можно увидеть одно из самых старых деревьев в Ярославской области. 238-летняя



липа – единственная в регионе со статусом всероссийского значения «Дерево – памятник



живой природы».



Ярославский



художественный музей предлагает прогулку по Губернаторскому парку, имеющему 200-летнюю



историю. В ее рамках предполагается экскурсия по молодому саду экзотических растений,



среди которых есть маньчжурский орех, абрикос и японская сакура.