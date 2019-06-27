​ В Правительстве области

состоялось заседание комиссии по

координации работы по противодействию

коррупции в Ярославской области во II

квартале 2019 года, на котором была

рассмотрена реализация областной

целевой программы. Заседание провел

заместитель губернатора Андрей Шабалин.

 Открывая заседание,

Андрей Шабалин сообщил, что в Крыму

состоялась всероссийская научно-практическая

конференция, где обсуждалась реализация

приоритетных положений Национальной

стратегии противодействия коррупции

на 2018 – 2020 годы. На дискуссионных

площадках конференции рассмотрены

актуальные вопросы предупреждения

коррупции в образовательной сфере и

правового просвещения молодежи как

инструмента профилактики коррупции.

Распространенные на конференции

методические рекомендации по

антикоррупционному воспитанию и

просвещению обучающихся переданы

департаменту образования области для

использования при организации профилактики

коррупции в образовательных организациях

области.

 В ходе заседания начальник

областного управления по противодействию

коррупции Денис Курицын отметил, что

государственными органами и органами

местного самоуправления области

реализуются мероприятия утвержденного

Правительством РФ комплексного плана

просветительских мероприятий, направленных

на создание в обществе атмосферы

нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Во внеурочное время в образовательных

учреждениях области с начала текущего

года проведено порядка 2000 мероприятий,

на которых затрагивались вопросы борьбы

с коррупцией: организовано правовое

обучение педагогов в рамках деятельности

педагогических советов, проведены

беседы, диспуты, дебаты, интерактивные

мероприятия, деловые игры для

старшеклассников, проводится

разъяснительная работа с родителями.

   На портале органов

государственной власти Ярославской

области публикуются просветительские

материалы, направленные на борьбу с

проявлениями коррупции, а также на

популяризацию соответствующих разделов

портала органов государственной власти

Ярославской области, изготовлен и

транслируется в СМИ просветительский

видеоролик с использованием детских

работ победителей молодежного конкурса

социальной антикоррупционной рекламы

«Вместе против коррупции!».

Также в соответствии с

Национальным планом противодействия

коррупции основной акцент сделан на

обеспечении прозрачности управления

государственными финансами и имуществом

и открытости властных структур для

граждан с привлечением их к участию в

решении вопросов управления.

     В своем докладе начальник управления массовых коммуникаций Правительства области Галина Разживина сообщила, что основной задачей

остается формирование в обществе

антикоррупционного правосознания. С

развитием информационно-коммуникационных

технологий и мобильного Интернета для

выстраивания открытого диалога власти

и общества возникает необходимость

совершенствования технологии доступа

общественности к информационным потокам.

Кроме того, о деятельности

отделения Пенсионного фонда Российской

Федерации по Ярославской области по

реализации полномочий в сфере

противодействия коррупции членов

комиссии информировала заместитель

управляющего областным отделением

Пенсионного фонда Любовь Ищенко. С

докладом о состоянии работы по

противодействию коррупции в органе

местного самоуправления выступил глава

Пошехонского муниципального района

Николай Белов. 

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 19:15
34 просмотров
2019.06.27 В Ярославской области стартовал новый туристический маршрут «Сады и парки Ярославской земли»
2019.06.27 В результате изменения порядка обоснования начальной цены контракта экономия регионального бюджета составит более 100 млн руб.
2019.06.27 Ярославцы одержали тройную победу в финале регионального футбольного турнира «Кожаный мяч»
2019.06.27 Областная детская больница тестирует уникальный аппарат – экзоскелет
2019.06.27 В Ярославле открылась международная конференция «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы»