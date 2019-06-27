​ В Правительстве области



состоялось заседание комиссии по



координации работы по противодействию



коррупции в Ярославской области во II



квартале 2019 года, на котором была



рассмотрена реализация областной



целевой программы. Заседание провел



заместитель губернатора Андрей Шабалин.



Открывая заседание,



Андрей Шабалин сообщил, что в Крыму



состоялась всероссийская научно-практическая



конференция, где обсуждалась реализация



приоритетных положений Национальной



стратегии противодействия коррупции



на 2018 – 2020 годы. На дискуссионных



площадках конференции рассмотрены



актуальные вопросы предупреждения



коррупции в образовательной сфере и



правового просвещения молодежи как



инструмента профилактики коррупции.



Распространенные на конференции



методические рекомендации по



антикоррупционному воспитанию и



просвещению обучающихся переданы



департаменту образования области для



использования при организации профилактики



коррупции в образовательных организациях



области.



В ходе заседания начальник



областного управления по противодействию



коррупции Денис Курицын отметил, что



государственными органами и органами



местного самоуправления области



реализуются мероприятия утвержденного



Правительством РФ комплексного плана



просветительских мероприятий, направленных



на создание в обществе атмосферы



нетерпимости к коррупционным проявлениям.



Во внеурочное время в образовательных



учреждениях области с начала текущего



года проведено порядка 2000 мероприятий,



на которых затрагивались вопросы борьбы



с коррупцией: организовано правовое



обучение педагогов в рамках деятельности



педагогических советов, проведены



беседы, диспуты, дебаты, интерактивные



мероприятия, деловые игры для



старшеклассников, проводится



разъяснительная работа с родителями.



На портале органов



государственной власти Ярославской



области публикуются просветительские



материалы, направленные на борьбу с



проявлениями коррупции, а также на



популяризацию соответствующих разделов



портала органов государственной власти



Ярославской области, изготовлен и



транслируется в СМИ просветительский



видеоролик с использованием детских



работ победителей молодежного конкурса



социальной антикоррупционной рекламы



«Вместе против коррупции!».



Также в соответствии с



Национальным планом противодействия



коррупции основной акцент сделан на



обеспечении прозрачности управления



государственными финансами и имуществом



и открытости властных структур для



граждан с привлечением их к участию в



решении вопросов управления.



В своем докладе начальник управления массовых коммуникаций Правительства области Галина Разживина сообщила, что основной задачей



остается формирование в обществе



антикоррупционного правосознания. С



развитием информационно-коммуникационных



технологий и мобильного Интернета для



выстраивания открытого диалога власти



и общества возникает необходимость



совершенствования технологии доступа



общественности к информационным потокам.



Кроме того, о деятельности



отделения Пенсионного фонда Российской



Федерации по Ярославской области по



реализации полномочий в сфере



противодействия коррупции членов



комиссии информировала заместитель



управляющего областным отделением



Пенсионного фонда Любовь Ищенко. С



докладом о состоянии работы по



противодействию коррупции в органе



местного самоуправления выступил глава



Пошехонского муниципального района



Николай Белов.