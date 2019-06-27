| В Правительстве области
состоялось заседание комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Ярославской области во II
квартале 2019 года, на котором была
рассмотрена реализация областной
целевой программы. Заседание провел
заместитель губернатора Андрей Шабалин.
Открывая заседание,
Андрей Шабалин сообщил, что в Крыму
состоялась всероссийская научно-практическая
конференция, где обсуждалась реализация
приоритетных положений Национальной
стратегии противодействия коррупции
на 2018 – 2020 годы. На дискуссионных
площадках конференции рассмотрены
актуальные вопросы предупреждения
коррупции в образовательной сфере и
правового просвещения молодежи как
инструмента профилактики коррупции.
Распространенные на конференции
методические рекомендации по
антикоррупционному воспитанию и
просвещению обучающихся переданы
департаменту образования области для
использования при организации профилактики
коррупции в образовательных организациях
области.
В ходе заседания начальник
областного управления по противодействию
коррупции Денис Курицын отметил, что
государственными органами и органами
местного самоуправления области
реализуются мероприятия утвержденного
Правительством РФ комплексного плана
просветительских мероприятий, направленных
на создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям.
Во внеурочное время в образовательных
учреждениях области с начала текущего
года проведено порядка 2000 мероприятий,
на которых затрагивались вопросы борьбы
с коррупцией: организовано правовое
обучение педагогов в рамках деятельности
педагогических советов, проведены
беседы, диспуты, дебаты, интерактивные
мероприятия, деловые игры для
старшеклассников, проводится
разъяснительная работа с родителями.
На портале органов
государственной власти Ярославской
области публикуются просветительские
материалы, направленные на борьбу с
проявлениями коррупции, а также на
популяризацию соответствующих разделов
портала органов государственной власти
Ярославской области, изготовлен и
транслируется в СМИ просветительский
видеоролик с использованием детских
работ победителей молодежного конкурса
социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!».
Также в соответствии с
Национальным планом противодействия
коррупции основной акцент сделан на
обеспечении прозрачности управления
государственными финансами и имуществом
и открытости властных структур для
граждан с привлечением их к участию в
решении вопросов управления.
В своем докладе начальник управления массовых коммуникаций Правительства области Галина Разживина сообщила, что основной задачей
остается формирование в обществе
антикоррупционного правосознания. С
развитием информационно-коммуникационных
технологий и мобильного Интернета для
выстраивания открытого диалога власти
и общества возникает необходимость
совершенствования технологии доступа
общественности к информационным потокам.
Кроме того, о деятельности
отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ярославской области по
реализации полномочий в сфере
противодействия коррупции членов
комиссии информировала заместитель
управляющего областным отделением
Пенсионного фонда Любовь Ищенко. С
докладом о состоянии работы по
противодействию коррупции в органе
местного самоуправления выступил глава
Пошехонского муниципального района
Николай Белов.
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