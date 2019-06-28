​В ярославском культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» в День молодежи состоялось торжественное вручение премии «Молодежь 76». Ее получили 30 человек, которые имеют достижения в профессиональной, творческой, общественной и других сферах деятельности. Заявки на соискание награды принимались от молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Лучшие были отобраны с помощью экспертной оценки и народного голосования.



– Смелые идеи и решения, новые открытия – вы всегда на волне самых свежих трендов в любых направлениях деятельности, – сказала на церемонии награждения заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – Благодаря вашим инициативам и смелым решениям жизнь в разных уголках нашего региона становится интересной и насыщенной. Дерзайте, учитесь, работайте и ставьте амбициозные задачи. Желаю каждому из вас найти свой путь, а мы вам в этом обязательно поможем!



Перед началом церемонии на площадке у КСК «Вознесенский» для молодых людей выступили участники танцевальных баттлов межрегионального фестиваля «Wild Wild Dance». Были организованы показательные выступления представителей экстремальных видов спорта: велотриала, паркура и роллер-спорта. Ярославские волонтеры устроили фоточеллендж «Больничные клоуны». В финале мероприятий состоялся большой концерт поп-группы «Artik & Asti».