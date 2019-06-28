​На 27-м чемпионате Европы по плаванию в ластах ярославская спортсменка Екатерина Михайлушкина завоевала золото и установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров. Она преодолела ее за 38,6 секунды.



– На счету Екатерины это не первое достижение, – рассказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – В 2016 году в 14 лет ей удалось установить целых шесть мировых рекордов на двух крупных турнирах: чемпионате мира в Греции и первенстве мира во Франции. Конечно, рекорды среди юниоров и уже во взрослой возрастной категории имеют разную цену, но для атлетов каждый результат является безусловной победой, и в первую очередь над самим собой. Мы гордимся нашей чемпионкой и рады, что мировой рекорд установила воспитанница ярославского спорта.



Кроме Екатерины Михайлушкиной в чемпионате мира по плаванию в ластах, который проходит в Греции, участвуют еще три ярославских спортсмена: заслуженный мастер спорта Алексей Шафигулин, мастер спорта международного класса Евгения Козырева и мастер спорта Анна Карзунова. А в целом на соревнования приехали 200 сильнейших пловцов из 19 стран мира. Заплывы в бассейне проходят с 27 по 30 июня, а соревнования марафонцев состоятся 1 июля в акватории озера Памвотис.



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