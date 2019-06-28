​Восемь



начинающих фермеров из Даниловского,



Тутаевского и Некрасовского районов



выиграли гранты и уже в июле получат



средства на реализацию проектов в сфере



АПК. Общая сумма поддержки победителей



превышает 20 миллионов рублей. Всего на



конкурс поступила 21 заявка. Одним из



главных критериев отбора стал ожидаемый



результат в развитии отрасли.



– Выделение



грантов фермерам – относительно новый



вид поддержки, который впервые был



опробован нами в прошлом году, –



рассказала исполняющая обязанности



директора департамента АПК и



потребительского рынка Ярославской



области Валентина Шишина. – О необходимости



поддерживать не только крупные, но и



небольшие крестьянские хозяйства



говорил и Президент России Владимир



Путин во время состоявшейся на прошлой



неделе прямой линии. Областные гранты



могут стать тем важным подспорьем,



которое поможет ярославским фермерам



развиваться. Уже сегодня часть хозяйств



успешно реализовала предоставленную



год назад помощь.



В прошлом



году крестьянско-фермерское хозяйство



Армена Степаняна выиграло грант на



выращивание индейки. На эти средства



фермер построил птичник и закупил



индейку, построил убойный цех. В планах



– расширение производства.



До 9 июля



продолжается конкурс на получение



грантов на развитие семейных



животноводческих ферм. Заявки на участие



в конкурсе можно подать в департамент



агропромышленного комплекса и



потребительского рынка по адресу:



Ярославль, улица Стачек, 53, кабинет 202,



в рабочие дни, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.



Полученные



средства могут быть использованы на



реконструкцию фермы или объектов



переработки, на приобретение техники



и оборудования или сельскохозяйственных



животных. Для участия в конкурсе грантов



семейные фермеры должны подготовить



бизнес-план и представить документы. С



их перечнем можно ознакомиться на



странице департамента АПК и потребительского



рынка Ярославской области:



http://www.yarregion.ru/depts/dapk/Pages/cemfermy.aspx.