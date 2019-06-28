​С 27 по 28 июня Ярославская область во второй раз принимает чемпионат России по легкой атлетике среди студентов. В турнире принимают участие команды высших учебных заведений России. Более 450 ведущих спортсменов из 39 регионов страны соревнуются в различных легкоатлетических дисциплинах: беге, прыжках в длину и высоту, метании копья, диска, толкании ядра и других. В прошлом году турнир проходил в Ростове, а в этом основной площадкой соревнований стал ярославский стадион «Шинник». Часть этапов чемпионата пройдет на стадионе «Сатурн» в Рыбинске.



– Сегодня легкая атлетика остается самым популярным и массовым видом спорта в нашей стране. В Ярославской области ею занимаются более 11 тысяч спортсменов, – отметил заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – В нашем регионе есть все условия для занятий этим видом спорта: стадионы, легкоатлетические манежи, спортплощадки. А реконструированный стадион «Шинник» является одним из лучших в стране и имеет дорожки с самым современным покрытием, соответствующим международным стандартам. Планируем и в дальнейшем проводить здесь такие значимые турниры.



Ярославскую область на соревнованиях представляют 40 легкоатлетов. Это студенты трех университетов – Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова, Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского и Ярославского государственного медицинского университета.



По итогам первого дня соревнований в командном зачете лидирует Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма Москвы. На второй позиции – легкоатлеты из Уральского государственного университета физической культуры. Третье место у команды студентов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.



Соревнования являются этапом подготовки на чемпионат России среди мужчин и женщин, который пройдет в Чебоксарах с 24 по 27 июля.