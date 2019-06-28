​В рамках комплекса мероприятий по формированию единого правового поля в сфере наружной рекламы в регионе департаментом имущественных и земельных отношений выстроена новая система торгов, которая позволила увеличить финансовые поступления в бюджеты муниципальных образований. Так, в 2018 году по итогам аукционов сумма каждого лота возросла в 2 – 3 раза от начальной цены, и в результате в местные бюджеты поступило более 20 миллионов рублей.



– В сфере наружной рекламы для всех предпринимателей в регионе установлены единые правовые нормы, основой которых является прозрачность всех процедур и требований, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Важно, что теперь документально закреплены типы и виды конструкций, разрешенных для установки на территории региона, порядок проведения торгов, методика расчета платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, типовой проект договора. Отмечу, что по всем направлениям региональные власти вели работу с участием органов местного самоуправления.



Работа по организации и проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций проводится подведомственным учреждением регионального департамента имущественных и земельных отношений – ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов».



– Площадки для размещения рекламы добросовестными предпринимателями существенно расширены, в том числе благодаря активной работе по демонтажу незаконно установленных отдельно стоящих рекламных конструкций во всех районах и городских округах, – рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. – Таким образом, это направление работы во многом способствует легализации рынка наружной рекламы.



Напомним, актуальную информацию о расположении и характеристиках рекламных мест можно найти на Геопортале Ярославской области. Сейчас на карте более 1790 точек. Ведется регулярная работа по обозначению новых мест размещения рекламных конструкций и по исключению невостребованных.



Подробную информацию о порядке участия в торгах на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории области можно найти на сайте департамента имущественных и земельных отношений: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/nar_reklama.aspx.



Справка



При департаменте имущественных и земельных отношений создана и функционирует комиссия по размещению рекламных конструкций на территории Ярославской области, куда входят эксперты в различных сферах. Решения принимаются коллегиально. В этом году уже выдано более 130 разрешений на размещение рекламы. Кроме того, специалисты регулярно выезжают в рейды, где в том числе выявляют незаконные объекты. Одновременно с этим проводится работа по ликвидации незаконно установленных объектов. С момента передачи полномочий в сфере наружной рекламы с муниципального на региональный уровень в 2018 году департаментом имущественных и земельных отношений вынесено свыше 1500 предписаний об устранении нарушений, демонтировано более 1300 конструкций.