|В
рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование» в регионе начинается модернизация системы психолого-педагогического
консультирования родителей.
–
Цель проекта – повысить компетентность родителей в вопросах образования и воспитания,
– отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –
Для этого мы расширяем сеть консультационных служб. Проект будет реализовываться
до 2024 года, к этому времени мы планируем предоставлять более 115 тысяч услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям, а также тем, кто хочет принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В нашем регионе
насчитывается около 155 тысяч семей, имеющих детей, и мы хотим добиться 100-процентной
доступности психолого-педагогической помощи
родителям.
По
словам Ирины Лободы, обеспечение повышения доступности психолого-педагогической
помощи стало возможным благодаря получению грантов Министерства просвещения РФ на
общую сумму 16 миллионов рублей.
Сейчас
в Ярославской области создается единая региональная
система психолого-педагогической и консультативной помощи родителям. В нее входят
Ярославский центр помощи детям и центр консультативной помощи семьям с детьми «Всегда
рядом», созданный на базе агентства социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей «Моя семья». В работе этих организаций задействовано более 100 специалистов:
психологи, дефектологи, логопеды, педагоги. Консультативная помощь представлена
в трех форматах: очное, дистанционное консультирование и выезд мобильной бригады
в отдаленные населенные пункты. В единую систему войдут 40 базовых образовательных
организаций, которые находятся во всех муниципальных районах области.
регионе проводится инвентаризация имеющихся кадровых, информационных, методических
ресурсов в этой сфере. Полученные данные будут использованы при последующей разработке
единой информационной системы, содержащей сведения об организациях и специалистах,
оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,
с возможностью записи на консультацию к конкретному специалисту в зависимости от
территориального расположения, темы консультации, профиля специалиста-консультанта.
Прорабатывается возможность выстраивания системы разноуровневого консультирования,
когда после первичной консультации родителя направляют к более узкому специалисту,
в том числе из сферы здравоохранения.
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