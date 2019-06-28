​В

рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта

«Образование» в регионе начинается модернизация системы психолого-педагогического

консультирования родителей.



Цель проекта – повысить компетентность родителей в вопросах образования и воспитания,

– отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –

Для этого мы расширяем сеть консультационных служб. Проект будет реализовываться

до 2024 года, к этому времени мы планируем предоставлять более 115 тысяч услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям, а также тем, кто хочет принять

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В нашем регионе

насчитывается около 155 тысяч семей, имеющих детей, и мы хотим добиться 100-процентной

доступности психолого-педагогической помощи

родителям.

По

словам Ирины Лободы, обеспечение повышения доступности психолого-педагогической

помощи стало возможным благодаря получению грантов Министерства просвещения РФ на

общую сумму 16 миллионов рублей.

Сейчас

в Ярославской области создается единая региональная

система психолого-педагогической и консультативной помощи родителям. В нее входят

Ярославский центр помощи детям и центр консультативной помощи семьям с детьми «Всегда

рядом», созданный на базе агентства социальной поддержки семьи и защиты семейных

ценностей «Моя семья». В работе этих организаций задействовано более 100 специалистов:

психологи, дефектологи, логопеды, педагоги. Консультативная помощь представлена

в трех форматах: очное, дистанционное консультирование и выезд мобильной бригады

в отдаленные населенные пункты. В единую систему войдут 40 базовых образовательных

организаций, которые находятся во всех муниципальных районах области.

регионе проводится инвентаризация имеющихся кадровых, информационных, методических

ресурсов в этой сфере. Полученные данные будут использованы при последующей разработке

единой информационной системы, содержащей сведения об организациях и специалистах,

оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,

с возможностью записи на консультацию к конкретному специалисту в зависимости от

территориального расположения, темы консультации, профиля специалиста-консультанта.

Прорабатывается возможность выстраивания системы разноуровневого консультирования,

когда после первичной консультации родителя направляют к более узкому специалисту,

в том числе из сферы здравоохранения.

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