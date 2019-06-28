​В



рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта



«Образование» в регионе начинается модернизация системы психолого-педагогического



консультирования родителей.



–



Цель проекта – повысить компетентность родителей в вопросах образования и воспитания,



– отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –



Для этого мы расширяем сеть консультационных служб. Проект будет реализовываться



до 2024 года, к этому времени мы планируем предоставлять более 115 тысяч услуг психолого-педагогической,



методической и консультативной помощи родителям, а также тем, кто хочет принять



на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В нашем регионе



насчитывается около 155 тысяч семей, имеющих детей, и мы хотим добиться 100-процентной



доступности психолого-педагогической помощи



родителям.



По



словам Ирины Лободы, обеспечение повышения доступности психолого-педагогической



помощи стало возможным благодаря получению грантов Министерства просвещения РФ на



общую сумму 16 миллионов рублей.



Сейчас



в Ярославской области создается единая региональная



система психолого-педагогической и консультативной помощи родителям. В нее входят



Ярославский центр помощи детям и центр консультативной помощи семьям с детьми «Всегда



рядом», созданный на базе агентства социальной поддержки семьи и защиты семейных



ценностей «Моя семья». В работе этих организаций задействовано более 100 специалистов:



психологи, дефектологи, логопеды, педагоги. Консультативная помощь представлена



в трех форматах: очное, дистанционное консультирование и выезд мобильной бригады



в отдаленные населенные пункты. В единую систему войдут 40 базовых образовательных



организаций, которые находятся во всех муниципальных районах области.



регионе проводится инвентаризация имеющихся кадровых, информационных, методических



ресурсов в этой сфере. Полученные данные будут использованы при последующей разработке



единой информационной системы, содержащей сведения об организациях и специалистах,



оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,



с возможностью записи на консультацию к конкретному специалисту в зависимости от



территориального расположения, темы консультации, профиля специалиста-консультанта.



Прорабатывается возможность выстраивания системы разноуровневого консультирования,



когда после первичной консультации родителя направляют к более узкому специалисту,



в том числе из сферы здравоохранения.