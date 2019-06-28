|Аэропорт Туношна совместно с авиакомпанией «Rusline» открывает дополнительный рейс по маршруту Симферополь –Ярославль- Симферополь. С 13 июля будут добавлены вылеты по субботам. Ранее, со 2 июня, осуществлялись только воскресные рейсы.
– Увеличение частоты полетов в Крым обусловлено высоким спросом, – рассказал генеральный директор ярославского аэропорта Евгений Садилов. – В первые две недели после старта продаж было выкуплено более 70 процентов билетов.
Авиаперевозки осуществляются на 50-местном лайнере CRJ-200. Цена билета с ручной кладью без багажа в одну сторону составляет 5640 рублей.
Справка
В летнем сезоне – 2019 из Туношны осуществляются полеты по направлениям: Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Симферополь, Краснодар. Подробную информацию о рейсах и авиабилетах можно получить в справочной аэропорта по телефонам: (4852) 43-18-67, (4852) 43-18-00 или на официальном сайте аэропорта www.yaravia.ru.
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