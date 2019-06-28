​C 1 июля 2019 года максимальный рост совокупной платы за коммунальные услуги для жителей Ярославской области по отношению к январю 2019 года составит 4 процента. Для ресурсоснабжающих организаций, у которых применение экономически обоснованных тарифов при начислении платы за коммунальные услуги приводит к превышению установленного ограничения в размере 4 процентов, утверждены льготные тарифы для населения. Разница между льготными и экономически обоснованными тарифами ресурсоснабжающих организаций субсидируется из областного бюджета.



В среднем повышение платы за холодное водоснабжение и водоотведение произойдет на 1 процент, за отопление и горячее водоснабжение – на 0,4 процента, за газ – на 1,4 процента, за услугу по обращению с ТКО – на 27,2 процента. Жители региона, которые пользуются только электричеством и печным отоплением, будут оплачивать вывоз мусора по льготному тарифу. Это коснется в регионе порядка 70 тысяч человек.



Плата за электроснабжение увеличится на 2 процента. С 1 июля тариф на электроэнергию составит 3,69 руб./кВт.ч для городского населения. А для сельских жителей и горожан, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами, по-прежнему устанавливается тариф с понижающим коэффициентом 0,7 – с 1 июля он составит 2,58 руб./кВт.ч. Кроме того, принято решение сохранить применение максимального понижающего коэффициента на уровне 0,7 на электрическую энергию и для садоводческих товариществ. Такая социальная мера действует только в Ярославской области.