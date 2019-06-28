​В Рыбинском муниципальном районе средства губернаторского гранта, полученного за победу в номинации «Прорыв года – 2018» регионального «Рейтинга-76», будут направлены на ремонт шести объектов.



– Рыбинский район в 2018 году улучшил свои позиции по четырем направлениям рейтинга, благодаря чему получил 10 миллионов рублей в виде гранта, – рассказала заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Система рейтингования, введенная в регионе два года назад, активизировала работу в муниципальных районах. А выделение грантовых средств позволило местным властям провести целый ряд мероприятий, направленных на решение проблем и улучшение качества жизни в муниципальных образованиях.



Екатерина Троицкая побывала на двух объектах, на которые будут потрачены средства гранта. В деревне Волково будут отремонтированы фасад и входная группа культурно-досугового комплекса, а в поселке Судоверфь – спортивный зал Болтинской школы. Ее ученики – четырехкратные победители регионального и участники российского этапа Президентских спортивных игр. Спортзал используется для тренировок туристической команды туристов, победителей и призеров региональных соревнований по спортивному туризму и ориентированию, для проведения различного рода мероприятий и занятий спортивного клуба «Юный олимпиец».



Также средства гранта в районе будут направлены на ремонт кровель Каменниковской и Октябрьской средних школ. Назаровскую школу ждет капитальный ремонт сетей внутреннего водоснабжения и канализации. Кроме того, будут выделены деньги на составление проектно-сметной документации для строительства межпоселкового газопровода от поселка Шашково до деревни Хопылево Назаровского сельского поселения.



Справка



По итогам прошлого года общая сумма грантов составила 50 миллионов рублей, которые распределены между шестью муниципальными образованиями. Рейтингование проходило по ключевым направлениям социально-экономического развития территорий: экономика, сельское хозяйство, инфраструктура, экология, социальное развитие, муниципальное управление и безопасность.