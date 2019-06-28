​C 3 по 5 июля в Ярославле пройдет III всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед». Это профессиональный конкурс для российских и иностранных студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям в области фармацевтики и биотехнологий. Ожидается, что в форуме примут участие более 300 человек из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники прошли предварительный отбор, представив презентации своих проектов или стартапов.



В рамках саммита состоится финал конкурса, по итогам которого победителям будут вручены ценные призы и денежные сертификаты. За первое место предусмотрено 200 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч и за третье – 50 тысяч. Оценивать проекты будет экспертный совет, в составе которого – руководители фармкомпаний, отраслевых ассоциаций и вузов. Возглавит жюри директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков.



Саммит призван стать катализатором начала сотрудничества молодых перспективных кадров с ведущими российскими фармацевтическими компаниями. На площадке «Бизнес-навигатора» участники смогут пообщаться с представителями руководства и HR-подразделений фармацевтических компаний, познакомиться с вакансиями потенциальных работодателей.



– Развитие регионального фармкластера является приоритетным направлением экономики и одним из самых успешных бизнес-проектов Ярославской области, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Сегодня ярославский фармкластер входит в тройку лучших в стране. В его составе восемь крупных российских и зарубежных компаний: «Р-Фарм», «Teva», «Фармославль», «Takeda», Ярославская фармацевтическая фабрика, Ростовская фармацевтическая фабрика, «Витафарма», «Безен Хелскеа Рус». И мы заинтересованы в том, чтобы выявить и поддержать молодых, амбициозных и талантливых представителей фармотрасли, возможно, будущих специалистов региональных фармпредприятий, а также познакомиться с передовыми производственными площадками и технологиями.



Планируется, что в торжественной церемонии открытия саммита в Ярославле примут участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, депутат Государственной Думы от Ярославской области Валентина Терешкова, представитель Ярославской области в Совете Федерации Игорь Каграманян, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.



Справка



Организатором саммита является благотворительный фонд духовной культуры и образования «Путеводная звезда», соорганизатором – компания «Деловая столица». Форум пройдет при поддержке Правительства Ярославской области, Минпромторга России. Первый GxP-саммит состоялся в 2017 году в Туле, второй – в 2018 году в Сочи («Роза Хутор»). За все время проведения финалистами конкурса стали более 300 человек (подано около тысячи заявок). В 2018 году в GxP-саммите приняли участие 150 студентов и аспирантов из 58 вузов страны.



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