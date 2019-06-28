​28 июня в Ярославле на Советской площади прошло торжественное мероприятие, посвященное выпуску курсантов Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. В церемонии принял участие заместитель губернатора Андрей Шабалин.



– Сегодня дипломы о высшем военном образовании получает очередной выпуск Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, – сказал Андрей Шабалин. – Большинство выпускников уже получили назначения в части российских Вооруженных сил, и в ближайшие дни вы приступите к исполнению своего профессионального долга по охране мирного неба и спокойной жизни своих соотечественников. Уверен, вы с честью продолжите славные традиции ярославского воинства. Я поздравляю вас с выпуском и присвоением первых офицерских званий!



С окончанием вуза выпускников поздравил также командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.



– Сегодня в военно-воздушных силах страны - пополнение. Пять лет в училище дали вам очень много: сделали вас настоящими защитниками нашего Отечества. Вам есть с кого брать пример, почти все ваши преподаватели имеют боевой опыт, награждены государственными наградами, – сказал Юрий Грехов. – Офицерский корпус – это главная опора Вооруженных сил России. Нам вместе предстоит решать серьезные задачи, развивать наши Вооруженные силы, укреплять безопасность страны. Будьте достойны высокого звания российского офицера!



Выпускникам были вручены дипломы и нагрудные знаки. Первыми их получили пятеро курсантов, окончившие училище с золотой медалью. Кроме того, 64 человека завершили обучение с красным дипломом. Всего в этом году училище выпустило 467 офицеров, в составе которых 55 представителей иностранных государств. В ходе торжественного мероприятия прошла церемония прощания со знаменем училища и был исполнен вальс. В завершение, выпускники прошли по Советской площади торжественным маршем.



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