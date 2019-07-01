​С 28 по 30 июня в Некрасовском районе Ярославской области проходил XVI всероссийский туристический слет предпринимателей «Содружество». Участниками мероприятия стали около тысячи человек – предприниматели не только из Ярославской области, но и из близлежащих регионов.



В рамках слета Правительством области был организован форум, на котором выступили 4 приглашенных спикера из Москвы. Они рассказали об управлении брендом, повышении инвестиционной привлекательности бизнеса, лидерстве в нем, построении успешной команды. Также участники слета сыграли в интеллектуальную игру – бизнес-квиз.



– Одной из основных задач турслета, помимо активного отдыха на природе, является популяризация предпринимательства и формирование деловых контактов между участниками. Этому и способствовали наши мероприятия, – рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Деловая программа была организована в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Ярославской области.



Справка



Ежегодный туристический слет предпринимателей «Содружество» проходит в регионе с 2004 года. Организаторами и координаторами мероприятия выступают общественные объединения предпринимателей, Правительство Ярославской области, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области (бизнес-инкубатор), администрация Некрасовского МР, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и ряд других организаций.