​29 июня в Ярославле состоялось празднование 269-летия Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова.



– День рождения первого русского театра – это праздник всего театрального сообщества области, – подчеркнула директор областного департамента культуры Марина Васильева. – В этот день мы поздравляем не только наших любимых артистов, режиссеров, работников постановочной части, но и зрителей – всех тех, ради кого театр живет, творит и развивается. Надеемся, что 270-й день рождения театр драмы имени Федора Волкова отметит уже в статусе особо ценного объекта культурного наследия народов России.



Важнейшим событием для Волковского в этом году стало поручение Президента РФ о присвоении театру статуса особо ценного объекта культурного наследия России. На церемонии открытия праздника в честь дня рождения директор театра Алексей Туркалов поблагодарил за поддержку этой инициативы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и всех, кто помогал и поддерживал первый русский в этом вопросе.



В рамках торжественного мероприятия, которое прошло у памятника Федору Волкову, студенты Ярославского театрального института принесли клятву на верность театру. Она должна стать новой традицией в ярославском театральном обществе. Кроме того, почетные гости праздничного мероприятия, ярославские деятели театра и искусств оставили свои пожелания в специальном альбоме, который до конца года будет путешествовать по всем театрам области.



Также в день рождения на сцене Волковского состоялась премьера – был показан спектакль Евгения Марчелли «Восемь любящих женщин» по пьесе Р. Тома. Постановка завершила 269-й театральный сезон. По окончании спектакля на площадке у служебного входа театра имени Федора Волкова все артисты – участники праздника представили концертную программу «Его величество театр!». В ней прозвучали стихи, сцены из спектаклей и вокальные номера, посвященные театру.



Свои поздравления первому русскому, кроме артистов Волковского, подготовили представители театра юного зрителя имени Розова, Ярославского театра кукол, Ярославского камерного театра, Рыбинского театра драмы, Рыбинского театра кукол, Ярославского государственного театрального института, Ярославского колледжа культуры, любительских театров города Ярославля: народного самодеятельного коллектива «Молодежный театр» ДК имени Добрынина и театра-студии «Балаган». Самые преданные зрители получили памятные подарки от ярославских театров, пригласительные на спектакли нового сезона.



Фото предоставлены пресс-службой театра им. Федора Волкова