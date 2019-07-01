​Содержание ряда контейнерных площадок в городе Рыбинске проинспектировала межведомственная комиссия, в которую вошли специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования, госжилнадзора, региональной инспекции административно-технического надзора и Роспотребнадзора. Они проверили места накопления твердых коммунальных отходов на улицах Брейтовской, Костромской, Крестовой, Кирова, Плеханова, Солнечной и Ворошилова.



– Рейд выявил ряд нарушений, прежде всего это несоответствующее оборудование мест накопления ТКО и их расположение. Материалы по итогам данного выезда будут направлены по компетенции для устранения нарушений, – пояснил первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. – Вопрос содержания контейнерных площадок на территории региона взят на особый контроль, Правительством региона организованы еженедельные межведомственные рейды. В первую очередь обследования проходят по адресам, получившим наибольшее количество обращений. За последние три недели обследовано более 60 объектов.



В первом полугодии инспекцией адмтехнадзора выявлено 139 фактов нарушения требований правил благоустройства при содержании территорий, прилегающих к контейнерным площадкам. Большинство было устранено в срок, по 29 фактам вынесены постановления, виновники оштрафованы. В настоящее время по результатам проведенных департаментом совместных рейдов в работе у инспекции находятся административные материалы по 35 объектам. В адрес лиц, ответственных за содержание территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, направлены письма о принятии мер по устранению нарушений правил благоустройства.



Сотрудниками областного управления Роспотребнадзора за нарушения санитарных норм при эксплуатации контейнерных площадок была привлечена к ответственности администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля. В настоящее время в производстве находятся еще три материала по аналогичным нарушениям.



С начала года в департамент государственного жилищного надзора поступило порядка 30 обращений жителей по вопросам ненадлежащей уборки контейнерных площадок, ответственными за которые являются управляющие компании. Большинство из выявленных нарушений было устранено в срок. В настоящее время по итогам проведенных в июне надзорных мероприятий департаментом было выявлено два случая нарушений лицензионных требований. Управляющей компании выдано предписание и возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. За соответствующее нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность: штраф до трехсот тысяч рублей для юридических лиц.



Справка



Своевременный вывоз отходов с мест их складирования – задача единого регионального оператора, а содержание контейнерных площадок в надлежащем состоянии – обязанность собственника земли, на которой они расположены.



Если объект находится на муниципальном участке, при нарушениях необходимо обращаться в управление Роспотребнадзора (телефоны: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 8 (4852) 73-70-19) либо в инспекцию административно-технического надзора – (4852) 67-42-65.



В случае если контейнерная площадка – на придомовой территории, за ее содержание несет ответственность управляющая организация. При нарушениях жители могут обратиться в департамент государственного жилищного надзора по телефону горячей линии – (4852) 78-56-52.



О фактах несвоевременного вывоза отходов необходимо сообщить на горячую линию регионального оператора в сфере обращения с ТКО: (4852) 23-38-00, 20-72-02 или по телефонам местной ЕДДС. Свои замечания или предложения к работе регионального оператора теперь можно направить Российскому экологическому оператору, который разработал IT-систему «РЭО Радар» для сбора жалоб людей на тему твердых коммунальных отходов, а также для мониторинга ситуации. С помощью трех основных каналов – сайта, приложения и круглосуточного кол-центра 8-800-600-90-08 – каждый желающий может сообщить о нарушении в своем городе и регионе, приложить к обращению фотографию и прислать Российскому экологическому оператору. РЭО проверит обращение и направит региональному оператору для устранения.