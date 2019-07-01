​В Правительстве Ярославской области прошло второе в текущем году заседание постоянной рабочей группы при комиссии Центрального федерального округа Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Ярославской области. В работе приняли участие представители органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, региональных управлений МЧС и МВД, Министерства юстиции, отделения ДОСААФ, областного военного комиссариата, атаманы казачьих обществ Мышкинского, Рыбинского и Ярославского районов, Ярославля, Рыбинска и Переславля-Залесского. На заседании был представлен новый руководитель отдельского казачьего общества – в мае атаманом был избран Илья Семенов, который ранее возглавлял Ярославское казачье общество.



– Поздравляю Илью Борисовича с избранием на должность атамана отдельского общества и желаю успехов в работе, – сказал директор департамента региональной безопасности Ярославской области Михаил Соловьев. – Хочется надеяться, что в ближайшем будущем мы увидим результат работы новой команды. Однако какой бы активной она ни была, без помощи на местах от администраций муниципальных образований трудно, а порой даже невозможно решить вопросы, определяющие стратегию развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. Хотел бы обратить внимание глав муниципальных образований области на организацию деятельности казачьих обществ в рамках правового поля в соответствии с действующим законодательством России и уставом казачьего общества.



В ходе заседания участники обсудили вопросы регистрации в государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации. В настоящее время из 17 казачьих обществ с общей численностью 455 человек, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области, в госреестре зарегистрировано только 4 общества, имеющих численность 340 казаков: Ярославское городское казачье общество ЯОКО ВКО «ЦКВ»; Рыбинское городское казачье общество ЯОКО ВКО «ЦКВ»; городское казачье общество города Переславля-Залесского и Переславского муниципального района ЯОКО ВКО «ЦКВ»; хуторское казачье общество Мышкинского муниципального района ЯОКО ВКО «ЦКВ». На совещании представителей муниципальных организаций призвали активизировать юридическое оформление.



​Также был обсужден вопрос участия членов казачьих обществ в охране общественного порядка на территории области и обеспечении пожарной безопасности, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий совместно с управлениями МВД и МЧС.